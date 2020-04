Menekülés helyett süllyedés, ködösítés, képmutatás és rosszul kezelt gazdasági válság

Cikkünk frissül.

Az ellenzéki pártok képviselői is reagáltak Orbán Viktor bejelentésére. A kormányfő a már pénteken bejelentett gazdaságvédelmi akcoióterv további részleteit ismertette.

Demokratikus Koalíció

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a következőképpen reagált:

„A kormányfő által bejelentett mai gazdasági csomag mentőöv helyett fullasztó hullámokat kínál. Menekülés helyett süllyedést. Legyen világos: a befagyott gazdaságban pótlólagos keresletet kell teremteni és újra kell szervezni a vállalati szférát. A kormányfő csomagja a nemzeti jövedelem 1,8 százalékával egyenlő pótlólagos keresletet teremt. Az eddig bejelentett intézkedésekkel együtt. Ez bizony halottnak a csók. Nem kezeli a munka nélkül maradt növekvő tömegek gondját, az elbocsátással fenyegetett százezrek reménytelenségét, a gyerekekkel otthon maradt szülők nyavalyáit, a kisvállalkozók félelmeit. A nyugdíjasok idén, amikor a leginkább kellene a segítség, egy fityinget sem kapnak. A kormányfő érzéketlen vagy tudatlan, esetleg cinikus szédelgő. Ebből nagy baj lesz. A kormányfő szociális, gazdasági válságnak engedett ma utat. Az Isten legyen hozzánk kegyes!"

Momentum

Momentum Mozgalom közleménye szerint 100 ezer forintos minimumjövedelemre lenne szükség. Azt írják:

"Ködösítés, képmutatás és rosszul kezelt gazdasági válság - Továbbra sem segít a kormány a bajba jutott embereken!

A környező országokban úgy kezdték a válságkezelést, hogy hetekkel ezelőtt átvállalták a munkaadóktól a fizetések nagy részét, hogy senki ne maradjon pénz nélkül a válság alatt. Romániában például 75%-ot. Orbán Viktor ma egy hónapnyi késlekedés után úgy állt az ország elé, hogy nem mondta meg, mit vállal át a kormány - csak azt, hogy valamennyit. Mindezt annak ismeretében, hogy már több tízezren váltak munkanélkülivé az elmúlt hetekben, Gulyás Gergely szombaton napi több ezres számról beszélt.

A kormány legsürgősebb feladat most az, hogy mentőövet kell nyújtania azoknak, akik önhibájukon kívül vesztették el a munkájukat egyik napról a másikra, valamint azok megsegítésére kell koncentrálnia, akiknek a megélhetése veszélyben van!"

A Momentum közleménye szerint a kormány részéről a következő lépésekre lenne szükség:

Emelje legalább hat hónapra az álláskeresési járadék időtartamát!

Biztosítson egy 100 ezer forintos minimumjövedelmet minden felnőtt számára legalább 3 hónapon át!

Emelje azonnal kétszeresére a családi pótlékot a gyermekéhezés megakadályozására!

“Orbán csomagja megszorításokra épít - elvesz pénzt az önkormányzatoktól és vállalkozóktól, miközben megmaradnak olyan felesleges kiadások, mint az 500 milliárdos belgrádi pusztavasút, az atlétikai világbajnokság, és persze az Orbán-cégek is őrzik százmilliárdos nyereségüket. Áldozatokat vár el az emberektől, miközben a valóban bajba jutottaknak nem nyújt igazi segítséget. “ - nyilatkozta Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

Jobbik

Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint a kormányfő elkésett a gazdaságvédelmi bejelentéssel, "Magyarország miniszterelnöke az elmúlt hetekben nem a gazdaságot akarta stabilizálni, hanem sokkal inkább a saját hatalmát. És ez sikerült is, a korlátlan hatalmat elnyerte. Csak közben Orbán Viktor egy hónap alatt elveszített 30 ezer munkahelyet. Ami egy bődületes szám. Közben a forint zuhanórepülésbe kezdett. A magyarok pénze még soha nem ért olyan keveset, mint most. Köszönhetően annak, hogy bár a miniszterelnök urat lehet, hogy megnyugtatja a korlátlan hatalom ténye, a piacokat nagyon nem. Úgyhogy ma azzal kellett volna kezdeni a bejelentését, hogy lemond a korlátlan idejű felhatalnazásról. Ez nem történt meg, mint ahogy eddig 30 ezer munkahelyet kellett elveszíteni ahhoz, hogy végre a miniszterelnök úr belássa, hogy jogos a Jobbik felvetése, és igenis az államnak át kell vállalnia a dolgozók bérköltésének egy részét ahhoz, hogy megmentsük a munkahelyeket. A Jobbik 80 százalékos átvállalást javasolt, azt viszont nem tudtuk meg mind a mai napig, hogy miniszterelnök úr hány százalékban gondolkodik. Ez azért nagyon súlyos, mert a halogatás munkahelyekbe kerül. A tétlenkedésnek az ára az, hogy áprilisban minden egyes nappal 4 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma, éppen ezért vártuk volna azt, hogy Magyarország miniszterelnöke ma olyan csomagot jelent be, ami konkrtétumokat tartalmaz, megnyugtatja a piacokat, megnyugtatja a vállalkozásokat, és megnyugtatja Magyarország munkavállalóit is. Ez nem történt meg, ezért a felelősség Magyarország miniszterelnökét terheli minden egyes elvesztett munkahely után." - mondta Jakab.

LMP

A kormány trükközik, ráadásul komoly problémákkal nem számol - erről beszélt Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke.

„A kormány gyakorlatilag lemondott a munkanélküliek megsegítéséről. Tömeges elbocsátások vannak, emberek ezrei veszítik el a munkahelyüket. A kérdés az, hogy mi lesz a jövedelem nélkül maradt emberekkel. Sokan fizetés nélküli szabadságra mennek, gyakran nem önkéntes elhatározásból. Ők a következő időszakban a TB-t sem tudják megkapni. Az állam nem gondoskodik az ő társadalombiztosítási ellátásukról. Ugyancsak egy nagy átverés a nyugdíjasvédelmi program. A kormánynak nem szabadna a kisnyugdíjasokat az út szélén hagyni, hiszen az élelmiszerárak az egekbe szöknek, és a gyógyszerek sem olcsóak. Mi azt várjuk a kormánytól, hogy ne csak jövőre, hanem már a következő hónaptól emelje a nyugdíjakat. A kormány néhány ágazatot kiemelten akar támogatni. Ez alapvetően rendben van, de azért van olyan ágazat, amelynek a támogatása most nem időszerű. Nem tartjuk időszerűnek, hogy a turizmust is akarja támogatni a kormány, itt szálláshelytámogatásról lenne szó, pedig most a turizmusban is sokkal inkább azokon az embereken kellene segíteni, akik elveszítették a munkájukat. Ez a csomag hűen tükrőzi a komrány elmúlt tíz évének társadalompolitikáját, a legkiszolgáltatottabbakat otthagyja az út szélén, és nem hajt végre radikális szerkezetváltást a gazdaságban. Ez a helyzet is megmutatta, hogy az összeszerelő gyárakra alapozott gazdaságszerkezet igencsak veszélyes. A járvány minden ország számára megmutatta, hogy több lokalizációra, és kevesebb globalizációra van szükség. Mert a vélt vagy valós gazdasági előnyök árnyoldala sokkal súlyosabb árat követel, mint amennyi előny származik belőle. Most nem az a feladat, hogy megmentsünk egy gazdasági szerkezetet, hanem az, hogy egy válságokkal szemben sokkal ellenállóbb szerkezetet hozzunk létre. Egy olyan fenntartható termelési és fogyasztási szerkezetet, amely az anyag és energiafelhasználás, valamit a hulladéktermelés minimalizálásának az irányába mutat. Amely elsősorban a hazai erőforrásokra támaszkodik, és a hazai kis és középvállalkozásokat erősíti"

- részletezte Schmuck Erzsébet.

Mi Hazánk

A Mi Hazánk megadóztatná a magyar oligarchákat és a digitális multicégeket is.

„A Mi Hazánk szerint Orbán Viktor bejelentése kevés a válság kezeléséhez: hatósági árakra van szükség az alapvető élelmiszerek esetében, a multik megadóztatása mellett a magyar oligarchák is ki kell vegyék részüket a teherviselésből, és a munkahelyek megőrzésére is többet kell fordítanunk. Elfeledkezik a kormány arról is, hogy a digitális multicégek továbbra sem járulnak hozzá semmivel a magyar költségvetéshez, az ő bevonásuk is indokolt lenne, hogy ne a magyar embereket terheljék a válság költségei"

- közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.