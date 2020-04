Orbán-csomag: a leghangsúlyosabb bejelentés most a legkevésbé fontos

Elképzelhető, hogy a gazdasági válságkezelő csomag újabb részleteit jelenti be a kormányfő.

A leállás sokszorosan padlóra vághatja az embereket és a vállalatokat is, ezért mindenhol óriási mentőcsomagokat dobtak be. Némi késéssel mi is bejelentettük a sajátunkat, de a részleteit nem. Nem egyértelmű még viszont, hogy pontosan kinek hogy fog működni az uniós közös teherviselés.