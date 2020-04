Már létre is jött a kormány három új koronavírus-alapja

Megjelent a Magyar Közlönyben az Orbán Viktor által hétfőn bejelentett, költségvetést érintő módosításokról szóló kormányrendelet. Ez három új, a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő, illetve a járvány gazdasági hatásait orvosló alapról rendelkezik, és létrehozza a kormány által már szintén bejelentett kiskereskedelemi és pénzügyi adót, valamit azt, hogy a kormány a járvány kezelésére a veszélyhelyzet visszavonásáig elveszi a pártok támogatásának felét és az önkormányzatoktól a gépjárműadót.

A rendelet szerint a Járvány Elleni Védekezési Alap összesen 633,51 milliárdos forrással indul el.

Ennek része a járvány elleni védekezés központi tartalékának 378 milliárd forintja, a pártok támogatása 50 százalékának átcsoportosításából származó 1,272 milliárd forint, 46,941 milliárd forint költségvetési átcsoportosításból, 36 milliárd forint a kiskereskedelmi adóból, 55 milliárd a bankok új adójából és 34,4 milliárd a gépjárműadóból, valamint tartalmazza az egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének fedezetére szánt 81,894 milliárd forintot. A rendelet szerint a forrásokból a járvány elleni védekezés központi tartaléka felülről nyitott, automatikusan túlléphető.

A kiadások között szerepel az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri, fejenként 500 ezer forintos bérkiegészítése (összesen 70,6 milliárd forint), az operatív törzs 2020. április 3-ig meghozott döntései szerinti, már teljesített, illetve várható kiadások alapján 380,5 milliárd forint értékben eszközbeszerzések, beruházások, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelése (összesen 81,894 milliárd forint).

A rendelet létrehozza még a Gazdaságvédelmi Alapot, összesen 1345,653 milliárd forinttal.

ennek forrását a központi intézmények és programok megtakarításai (922,553 milliárd forint), és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevétele (423,1 milliárd forint) adja. A gazdaságvédelmi programok között a rendelet a következőket sorolja fel: munkahelymegtartási program, munkahelyteremtési program, kiemelt ágazati programok, vállalkozások finanszírozása, valamint család- és nyugdíjasvédelmi program. Az öt program kiadási előirányzatait a rendelet nem részletezi.

A rendelet létrehozza a költségvetésben a Járvány Elleni uniós Támogatások Alapját, amelyben jelenleg nem szerepelnek források.

Orbán Viktor hétfőn azt jelentette be, hogy a kormány újabb gazdaságélénkítő akcióterve a GDP 18-20 százalékát csoportosítja át, ideértve a jegybank által megindított programokat is, a módosítások pedig a költségvetési hiányt 1 százalékról 2,7 százalékra emelik. A miniszterelnök a csomag részeként jelentette be a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítését, valamint azt, hogy a kormány átvállalja a munkaadók bérköltségének egy részét. Ezek részleteit viszont még nem közölte a kormány.