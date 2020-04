Óriási ingatlanbizniszt kötött az MNB alapítványának cége

A 275 milliárd forintos vagyonából akár 200 milliárd forintot is elvivő beruházást jelentett be hétfőn az MNB alapítványok vagyonát kezelő cég: az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. tőkealapja megvásárolja a Globe Trade Centre (GTC) S.A. ingatlanfejlesztő cég 61,49 százalékos tulajdonrészét.

A 24.hu cikke szerint ha a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyja a hétfőn bejelentett üzletet, akkor az MNB és az immár egybe olvadt Pallas Athéné alapítványok tulajdonában lévő Optima Zrt. lesz az ország egyik legnagyobb irodaház-bérbeadója, többek között a NAV és az MKB Bank is az MNB-től bérel majd irodát. A 24.hu-nak nyilatkozó szakértők szerint a felvásárlás 200 milliárd forintba is kerülhet, a jelenlegi piaci helyzetben pedig a 2030-as évek közepén-végén térülhet meg.

A Lengyelországban 1994-ben alapított GTC a varsói és a johannesburgi tőzsdére is be van vezetve, Magyarországon, Lengyelországban, Szerbiában és Bulgáriában 748 ezer négyzetméternyi bérbe adható alapterületű ingatlan van a tulajdonában.

Az Optima által kezelt vagyont az MNB alapítványai anno a jegybanktól kapták, akkoriban komoly vita is volt arról, hogy ez az átadás után is közpénznek számít-e. Az MNB és a Fidesz értelmezése szerint nem volt az, ezért az alapítványok egy ideig nem is voltak hajlandóak kiadni a szerződéseiket, egészen addig, amíg erre a Kúria és az Alkotmánybíróság nem kötelezte az alapítványokat.

Az MNB nem sokkal az Optima nagy ingatlanpiaci üzlete előtt, április másodikán jelentette be, hogy 250 milliárd forintot, vagyis az ingatlanbiznisznél egy kicsit nagyobb összeget osztalékként befizet a költségvetésbe, hogy ezzel járuljon hozzá a kormány válságkezelő intézkedéseihez, kedden pedig újabb lépéseket jelentett be.

