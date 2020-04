A bérköltségek 70 százalékát vállalja át az állam, Budapesten a legfenyegetőbb a járványrobbanás

Azon négy ország között vagyunk, amelyek kaptak ebből a gyógyszerből, jelentette be a tisztifőorvos a favipiravir nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszerre vonatkozó kérdésre válaszolva. A tüdő állapotát segíti karbantartani ez a japán gyógyszer, korábban is használták, a koronavírus-fertőzés kezelését segíti, de nem meggyógyítja a betegséget, hanem az állapotromlást képes enyhíteni. „Ebből most beraktároztunk, a magyar orvosok, ha szükséges, be tudják vetni.”