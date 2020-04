Ez nem üreges csokinak való vidék

Az édesipar alapvetően optimista a válság alatt is. A szektor szokásos húsvéti sajtóeseményén (ezúttal online sajtókonferenciáján) minden gyártó arról mesélt, hogy a gyárak működnek, a termékek iránt van igény, sőt még olyan cég is akadt, amely kvótákat határozott meg a vevőinek, hogy mindenkit ki tudjon szolgálni.

Nézzünk néhány fontos hatást:

A nagy élelmiszeripari roham során a tartós élelmiszernek minősülő kekszekből is betankoltunk.

Az emberek nem járnak cukrászdába, így bizonyos édes ízeket is boltokból, édesipari gyártóktól szereznek be.

Viszont ritkítottuk a bevásárlásainkat, inkább listák alapján nagybevásárlásokat tartunk, ezért kevesebb a cukorkák, csokik, rágók impulzusvásárlása.

A húsvét és a Mikulás az úgynevezett üreges csokoládék két keresleti csúcspontja, a termékcsoport 98 százalékban e két ünnep körül fogy, de a kevesebb bolti vásárló miatt e szegmensben két számjegyű visszaesés várható idén.

A sós finomságok piaca még megy, de a szektor fél, hogy a futball-Eb és az olimpia elhalasztásával két fontos keresleti csúcs kiesik, ráadásul az egymillió, otthon pogácsát készítő nagymama mellé most egymillió home office-os háziasszony is felzárkózott az otthoni sütésben.

A húsvét általában 5 milliárd forintos forgalmat jelent a szektornak, ilyenkor az elmúlt években 3-10 százalékkal mindig nőtt a kereslet, tavaly már 800 tonna édesség, elsősorban üreges csokoládéfigurát vásároltak a vevők. Ez jellemzően 40-45 százalékban csokinyúl, kisebbrészt, 35-40 százalékban csokitojás

– mondta el Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke, a szabadszállási Chocco Garden rágógumigyár ügyvezető igazgatója. Az üreges csokik alágazatnak a húsvét a legerősebb időszaka, mert a másik csúcspontnál, vagyis a Mikulásnál szintén sok édesipari termék fogy, de akkor erős például a szaloncukor is.

A 800 tonnát úgy lehet lefordítani, mintha minden egyes magyar megenne ilyenkor egy 60 grammos nyuszit és egy 20 grammos tojást. Az elnök idén két számjegyű (körülbelül 10 százalékos) kereslet-csökkenést vár.

A piac specialitása, hogy a termékek legyártása még a vírus előtti időszakban, a tavalyi keresletből kiindulva történt, így is szállították ki, így biztosan lesz maradék.

Több gyártó (Haribo, Mondelez, Chocco Garden) is mesélt arról, hogy a megmaradt termékeket egészségügyi dolgozóknak, Vöröskeresztnek, helyi közösségeknek ajándékozzák.

Ami viszont jól megy

A boltok rövidebb ideig vannak nyitva, ez is befolyásolja az édesipari termékek, csokoládék impulzusvásárlásait, de érdekes, hogy például az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben valóságos édesipari fogyasztási robbanás volt, csokiból ötödével, fagyiból harmadával, kekszből felével vettek többet, mint a korábbi, vírus előtti átlagok.

Magyarországon is nőtt a tartósélelmiszer-jellegű édességek iránt a kereslet, ilyen a keksz, a müzli, a zabszeletek, illetve minden olyan funkcionális (sportjellegű, vagy csökkentett cukortartalmú) termék, amelyet a tudatos home office-osok beiktattak az étrendjükbe.

Összességében a szakemberek azt várják, hogy a teljes édességpiacon nem lesz csökkenés, de arra azért nem vállalkoztak a szakemberek, hogy modellezzék, hogy mi következik a következő hetekben, például a most felhalmozott kekszkészletek után már visszaesik majd a kereslet, vagy még továbbra is a felhalmozás lesz az úr.

A gyártók kihívásai

Többen is megjegyezték, hogy miként az egészségügy hősiesen helytálló dolgozói, úgy az édesipari gyárak három-négy műszakban dolgozó szakemberei is emberfeletti munkát végeztek az elmúlt hetekben. A gyártáshoz új higiéniai szabályokat alkalmaznak a gyárak, komoly gond olykor a szükséges védőfelszerelések beszerzése, van, aki az idősebb munkavállalókat most különösen védi, nem engedi dolgozni.

A gyárvezetők szerint azzal kell kalkulálni, hogy az export azért valamelyest visszaesik,

ahogyan a bolti forgalom is (a házhoz szállítás viszont emelkedik). Mindenhol kiemelt feladat, hogy az alapanyag, a stratégiai készletek biztosítottak legyenek, a csokimassza is nyugati jellemzően, de a rágógumik gumialapanyaga például spanyol, amely extrán érintett ország.

A gyártóknak nehéz a hektikus árfolyamváltozásokat kezelni, és kiemelt cél az elmúlt évek munkaerőhiányos gazdaságában nagy nehezen kiképzett, idecsábított munkaerő megtartása, ehhez a szakma biztosan igénybe fogja venni az állami segítségeket.

Egyedi történetek, keksz, snack

Az édesipar vezető hazai cégei közül a detki Detki Keksz ügyvezetője, Koósa Péter elmondta, hogy magyar tulajdonú és magyar alapanyagokból dolgozó cégként szerencsés helyzetben van, mert a kekszek iránt nőtt a kereslet. Az ügyvezetőt leginkább az aggasztja, hogy miként tudnák kezelni, ha beteg lenne közöttük.

Szabó Gábor, az Intersnack Magyarország Kft. vállalati kapcsolatok vezetője elmesélte, hogy a győri gyárukban zavartalan a termelés, a sós snackek keresletéről egyelőre még csak februári adataik voltak, az nem tükrözött még változást.

A cég főleg lisztet használ fel, nincs alapanyag-ellátási gondja, de a sós pálcikák, sós kekszek háromnegyede exportra megy, a határkorlátozások, várakozások miatt ebben azért volt fennakadás.

Csoki, gumicukor, rágó

A Milka csokikat is gyártó nagy európai Mondelez-cégcsoport minden gyára működik (itthon Székesfehérváron), gond inkább ott van, ahol jelentősebb az ingázó munkaerő (egy cseh gyárban például sok a lengyel munkás). Kertész Péter kommunikációs vezető elmondta a széles portfólió (keksz, csoki és cukor, rágó) trendjeiről, hogy

az impulzpiacnál vannak nehézségek, mert amikor a lakosság nagyobb volumenű, jól előkészített és az igazán szükséges termékekre koncentráló vásárlásokat végez, akkor kevesebb szeletelt csokit vesz, de a keksz nagyon jól megy.

A Nemesvámoson gyártó Haribo gumicukorcég részéről Perjés Ákos ügyvezető elmesélte, hogy a cég továbbra is három műszakban termel, a tojásdrazsé és gumicukor termékei iránt a kereslet azért enyhén visszaesett.

A szintén Székesfehérváron termelő Cerbona részéről Mészáros Tamás ügyvezető elmondta, hogy eddig a cég növekedést tapasztalt, főleg a müzli, a zabtermékek, a puffasztott gabonaszeletek iránt nőtt meg a kereslet.

Kihívás lehet a jövőben, hogy egyes alapanyagoknál drágulási hullám tapasztalható, a multiadóval sújtott láncok felé nem lesz könnyű áremelést érvényesíteni, Székesfehérváron a kölcsönzött munkaerőt sajátra tudja a cég cserélni, a városban működő sok autóipari cég munkaerő-kínálatára is lehet bazírozni.