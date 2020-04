Németországban hamarosan újraindulhat az autógyártás

A tervek szerint rövidített munkaidővel ugyan, de szűk két hét múlva újraindíthatja a termelést néhány németországi gyárában a Mercedes-Benz mögött álló Daimler, melynek gyáraiban hetek óta teljesen áll a termelés, a Volkswagen pedig szintén feljebb kapcsolna néhány alkatrészgyártó üzemében – írja a The Local.

A Daimler közleményéből kiderült, hogy a termelés április 20-ától, összehangoltan indulhat majd újra a kiválasztott helyszíneken, melyek a németországi motorgyárak, a sindelfingeni, valamint a brémai Mercedes-Benz gyárak, valamint a kisteherautó-gyárak lesznek majd. A teherautó, valamint a buszgyártás szintén ekkor indul majd újra. A Daimler ugyanakkor azt is bejelentette, hogy április 30-ig az alkalmazottjai nagy részénél megtartja a rövidebb munkaidőt.

A Volkswagen szerdán hasonló intézkedést jelentett be: ugyan a cég legtöbb gyára legalább április 19-ig zárva tart majd, a jelenleg csökkentett üzemmódban működő, alkatrészeket gyártó üzemeiben azonban április 14-étől felpörgetik majd a termelést, hogy garantálja a kínai gyárainak ellátását a húsvéti hétvége után is. Mint írták, erre vonatkozóan húsvét után adnak ki bővebb tájékoztatást. A szintén német BMW ugyanakkor április 30-ig tolta ki a termelés leállítását, a Ford európai gyárai pedig május 4-nél biztosan nem indulnak be hamarabb.