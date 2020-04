Parragh: Annyian mentek tönkre, hogy azzal nem tudunk mit kezdeni

További kormányzati lépésekre és intézkedésekre lesz szükség a mostani válsághelyzetben – mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akit a kormány gazdasági csomagjának egyik kidolgozójaként mutatott be Rónai Egon műsorvezető. Nem is véletlenül, hiszen, ahogy mi is írtunk róla, az ország legbefolyásosabb lobbiszervezete több javaslatcsomagot is készített a kormány számára.

Parragh azt mondta, hogy a kormány gazdasági csomagjai azt jelzik, hogy a kormány be tud és be is kíván avatkozni, és hogy ennek lehet sikere. Azt is mondta viszont, hogy egyelőre nem látni tisztán, mekkora károkat okozott a koronavírus-járvány okozta válság, ahogy a kormány intézkedéseinek részleteiről sem lehet még mindent tudni.

Az interjúból viszont úgy tűnt, hogy a kamara elnöke szerint vannak olyanok, akiken nem lehet segíteni, vagy kérdés, hogy akarunk-e. Rónai Egon kérdésére, hogy mit kezd a kormány azokkal, akik kényszerszabadságon vannak, nem tudnak részmunkaidőben sem dolgozni, velük mi lesz, Parragh egy lélegzetvételnyi szünet után, a fejét csóválva azt mondta:

Most erre mit mondjak? Annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és most is megy tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni.

A műsorvezető ezután arról kérdezett, hogy mi lesz a munkanélküliekkel, akiknek – ahogy az ellenzéki pártok a kormány csomagját kritizálva erre felhívták a figyelmet – nem nyújt támogatást az állam. Az ellenzék azt követeli, hogy emeljék meg az álláskeresési támogatást, és három hónap helyett legalább kilenc hónapig támogassa az állam a munkanélkülieket. Erre a kamara elnöke visszakérdezett, hogy ezt ki fogja kifizetni. Rónai erre felhívta a figyelmet, hogy a kormány szállodafelújításra ad 600 milliárd forintot, ami ugyanúgy költségvetési pénz, mint ahogy a munkanélküli ellátás is az lenne. Parragh azt mondta, hogy pénzt nem lehet a végtelenségig nyomtatni, mert elszalad az infláció, a költségvetési hiány, az államadósság, és a következő három, négy, öt évünket tesszük tönkre.