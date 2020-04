Palkovics László csütörtökön Debrecenbe ment, ahol az MTI tudósítása alapján az ITM-miniszter „hangsúlyozta:

a gazdaság élénkítésére szánt forrás nem lehet felelőtlen vállalás, fontos a stabilitás. Céljuk, hogy a költségvetési hiány ne érje el a 3 százalékot.

Ezt a hangsúlyt Varga Mihály pénzügyminiszter közben máshova tette, amikor szintén aznap a Bloombergnek adott interjút a Portfolio.hu szerint. Ez alapján lehet az a hiány nagyobb is, mint 3 százalék, és komoly gazdasági visszaeséssel számolnak idén. Pontosabban:

Most komoly gazdasági visszaeséssel számolunk, ugyanakkor hiszünk abban, hogy a GDP 3 százaléka alatt lehet tartani a hiányt, de ez nincs kőbe vésve, nem ragaszkodunk hozzá mindenáron.

Az új költségvetést egyébként pár napja még 2,7 százalékos hiányra számolták, legalábbis ezt jelentette be Orbán nemrég. Varga az interjúban a leírás szerint még azt is elmondta, hogy havi 60 milliárdra tették a magyar Kurzarbeit, azaz munkavállalók bérébe való állami beszállás költségét. Illetve szerinte most nincs szükség arra, hogy az MNB magyar állampapírt vásároljon.