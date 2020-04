A kormányzati csomag túl későn jött, túl kicsi, és nem jó a szerkezete

- mondta Zsiday Viktor befektetési szakember a 444.hu-nak adott interjújában.

Szerinte a kormány félreérti a helyzetet, és azt hiszik, hogy egyszerűen csak újraindítják majd a gazdaságot. Most inkább ahhoz hasonló a helyzet, mint amikor egy fuldokló nem kap levegőt, és ha nem tesszük lélegeztetőgépre gyorsan, akkor később már hiába is próbálnánk. Most teljesen félre kéne tenni a "munkaalapú társadalom" gondolatát egy darabig, mert nagyon megváltoztak a körülmények.

Azaz a kormány csomagja

éppen azokon a vállalkozásokon nem segít, akiken kéne, mert éppen leállnak. Leáll az élet két-három hónapra, addig kellene életben tartani minél több vállalkozást. Mit tud kezdeni ezekkel a kedvezményekkel például egy bezárt étterem, és annak dolgozói? Értem az elméletet, munkaalapú társadalomban vagyunk, amiben csak annak adunk pénzt, aki dolgozik, de ez egy nagyon speciális helyzet. Keynes óta, vagyis a nagy gazdasági válság óta tudjuk: amikor a magánszektor hirtelen összezsugorodik, és most ez történik, akkor az állami szférának kell a helyére lépnie, különben halálspirálba kerülünk. A munkaalapú társadalom ebben a helyzetben nem működik. Ez egy gazdaságfilozófiai tévedés.

A másik súlyos hiba szerinte az, hogy a kormány ilyen helyzetben is ragaszkodna az alacsonyabb hiányhoz. Orbán "a 2008-as válságból azt tanulta meg, hogy nem szabad nagy költségvetési hiányt csinálni" , Gyurcsány is belebukott a nagy költekezésbe.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / MTI Orbán Viktor miniszterelnök bejelentést tesz Budapesten 2020. április 6-án. A kormányfő mögött Varga Mihály pénzügyminiszter

Csakhogy most nem fog menni az alacsony hiány, eleve irreális az új, 2,7 százalékos hiánycélunk is. A gazdaságok maguktól is zsugorodnak ilyen helyzetben és szükség van még állami intézkedésekre is, 5-10 százalékos költségvetési hiány lesz gyakori vagy akár még nagyobb. De ez nem baj,

ilyenkor az államnak túl kell költekeznie, különben meghal a gazdaság.

Elmondta még, hogy most éppenséggel nagyon hagyományos válságkezelési eszközökkel próbálkozunk, csak épp félreszámolva. Orbánt pedig addig nem fogja érdekelni a forint árfolyamának romlása, amíg a lakosság nagyon meg nem rémül. A kormánnyal ellentétben az MNB viszont most időben és kellően egyszerűen lépett, például a hitelmoratóriummal kapcsolatban is. Emellett próbálják stabilizálni a forint árfolyamát is és biztosítják azt is, hogy a kormány egy ideig korlátlanul költekezhessen, szerinte a jegybank most meglépett mindent, amit tudott.

Arról is beszélt, hogy ez elmúlt száz év válságainál a szolgáltató szektor stabil maradt, most viszont épp az állt le, pedig az teszi ki a gazdaságok döntő részét.

Magyarország számára ezért szerintem az a legfontosabb, hogy ez a [szolgáltató] szektor hogyan tud helyreállni. De ha sorra halnak meg azok a cégek, akik szolgáltatnak, akkor nagyon nehéz lesz újraindulni – ezért lett volna, lenne nagyon fontos a gyors, széleskörű, kevés feltételhez kötött állami beavatkozás.

- mondta még el. További részletek az interjúban.