Maximum 318 920 forint bérkiegészítés jár a kutatás-fejlesztésben dolgozóknak

Az állami Kurzarbeit-rendszerben nyújtott bérkiegészítés mellett most kikerültek a kutatás-fejlesztésben dolgozókat megcélzó állami bérkiegészítés részletei is. A dolgot elsőként kedden lengette be Palkovics László, akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy 40 százalékos bérkiegészítést szeretnének nyújtani a mérnöki, és kutatás-fejlesztési munkát végzőknek.

Ehhez a támogatáshoz nem kell részmunkaidőben dolgoznia az alkalmazottnak, viszont kutatás-fejlesztési jellegű munkát kell végeznie (ez pontosan nincs definiálva) és ugyanúgy bizonyítania kell a munkaadónak a "támogatás megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését".

A két bérkiegészítés kizárja egymást, viszont a kutató-fejlesztő-támogatáshoz nem kell bizonyítani, hogy az adott munkahely "megtartása nemzetgazdasági érdek".

A támogatás havi összege

ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére 670 000 forint, vagy ezt meghaladó összeg, akkor 318 920 forint,

ha a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére a 670 000 forintot nem éri el, akkor a 318 920 forintnak a munkavállaló bruttó munkabére és a 670 000 forint arányával számított összege.

A támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-ig hozható döntés, és a támogatás vissza nem térítendő állami támogatásnak minősül.