Százezrek folytatják a hiteleik törlesztését a moratórium ellenére

Új, virtuális rendezvényünk, az Out of the Box mai részében Koji Lászlót, Kövesdi Gábort, Petz Raymundot, Scheer Sándort és Varga Mihályt kérdezzük. A 14 órakor induló élő streamben a jelenlegi extrém helyzet kihívásairól és az ezekre adható válaszokról lesz szó.