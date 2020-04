Nemzetközileg is terjeszkedne a kormány által megtolt tehetséggondozó kollégium

Szakmai és földrajzi értelemben is kiszélesítené tevékenységeit a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a kormány április 9-én benyújtott törtvényjavaslatának köszönhetően - írjaz az MTI.

A Miniszterelnökség múlt pénteken tájékoztatott arról, hogy a kormány törvényjavaslatot nyújtott be a nemzetközileg is versenyképes magyar felsőoktatás és a kiemelten tehetséges magyar fiatalok képzésének támogatása érdekében. A törvényjavaslat értelmében az MCC MOL- és Richter Gedeon-részvényeket kapna, közel 100 millió darabot, kb. 290 milliárd forint értékben, valamint a kollégium által használt két gellérthegyi, Somlói úti ingatlant is megkapná ingyen, amivel a tehetséggondozással foglalkozó alapítvány közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá válik.

Ezzel a finanszírozási formával - aminek lényege, hogy az alapítvány a rendelkezésére bocsátott részvényvagyon hozamával gazdálkodik - olyan tehetséggondozó programot fognak működtetni és továbbfejleszteni, ami szerintük "időtállóságával nemzedékeken keresztül fogja szolgálni a magyarság egészét".

A cél megvalósítása érdekében azt tervezik, hogy az általános iskolásoknak szóló Fiatal Tehetség Program (FIT) jelenlegi létszámát megsokszorozzák, így a már létező központok számát hétről több mint 30-ra növelik Magyarország határain innen és túl, így a jelenlegi 625 helyett több mint 3000 diák vehet majd részt képzésükben.

Ugyancsak kiterjesztik a középiskolás-programjukat, néhány éven belül a jelenlegi létszám megháromszorozásával 4000 diák számára "nyújtanak fejlődési lehetőséget a Kárpát-medence minden területén", írják.

Emellett egyetemi programjuk már meglévő budapesti és kolozsvári központjai mellé több újabb bentlakásos kollégiumot (például Szegeden, Debrecenben, Pécsen, Győrben) hoznak létre a jelenlegi 200 diák helyett több mint 1000 diák számára elérhető képzésekkel.

Bővítésre készülnek továbbá a romákat támogató, a posztgraduális és posztdoktori programjaik, a nemzetközi és hazai szakmai konferenciáik illetve a beszélgetéseik és a könyvkiadás területén is.

Mindezek mellett az összes programelemük számára "az oktatás minőségéhez méltó infrastrukturális hátteret" is szeretnének biztosítani, "a legmodernebb oktatási épületkomplexumok megalkotásával".

Az MCC alapítója az a Tombor András, aki Orbán Viktor tanácsadója volt egy időben, és Habony Árpád hitelezőjeként is felmerült korábban a neve.