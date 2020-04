Madárinfluenza miatt lépett a Nébih két baromfitartó telepen

Két, egymással szomszédos Bács-Kiskun megyei baromfitartó telepen rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a madárinfluenza szempontjából különösen kockázatos járványvédelmi hiányosságok miatt azonnali forgalmi korlátozást és az állatok zártan tartását - közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a Nébih április elejei ellenőrzésen során azt tapasztalta, hogy a járványvédelmi hiányosságok mindkét telepen kiemelt kockázatot jelentenek mind az ott tartott állatok, mind a környező állományok szempontjából.

Az állatok a madárinfluenza miatt elrendelt zártan tartás ellenére az ellenőrzés időpontjában a szabadban tartózkodtak és kifutójukban nem volt madárháló felszerelve. Utóbbi azért lenne fontos, mert az védené az állományt a vadmadarakkal való közvetett vagy közvetlen érintkezéstől - tették hozzá.

A hivatal ismertette, hogy az egyik gazdaságban több mint 3000, úgynevezett sovány ludat tartanak. A hiányosságok között említették, hogy a telep ugyan bekerített, a kapuk azonban nem zártak és nem is zárhatók, a három bejárat közül csak az egyiknél alakították ki a fertőtlenítést biztosító belépőfelületet, az alomszalmát pedig a telep mellett, fedetlenül tárolták.

A szomszédos gazdaságban több mint 5000 pekingi kacsát nevelnek.

A helyszínen három fóliaistállót találtak az ellenőrök, azonban semmilyen további, az állattartó telepeken előírt, illetve szokásos létesítmény nincs a területen.

A telep bejáratánál nincs kialakítva kerékfertőtlenítő, továbbá hiányoznak például a szociális helyiségek, az állati tetemtároló és boncoló,

de még takarmánytároló sem áll rendelkezésre.

Az állattartó a szomszédos telep létesítményeit használta és a takarmányt is onnan hozta át. A korlátozások mellett az állattartókkal szemben hatósági eljárás is indult. A Nébih ezúton is felhívja az állattartók figyelmét, hogy

az erősen patogén H5N8 típusú madárinfluenza miatt - a károk csökkentése és a kockázatok mérséklése érdekében - a baromfik zártan tartását fokozottan ellenőrzik a szakemberek. A járványügyi szabályok megszegése az állami kártalanításból való kizárással járhat.

Kedden a Delmagyar.hu számolt be arról szemtanúkra hivatkozva, fényképek alapján, hogy Kiskunmajsa határában ezrével temették gödörbe a kacsatetemeket. A lap korábban arról is írt, hogy a madárinfluenza Bács-Kiskun megye mellett Csongrád megyében is megjelent.