Nem bírják tovább, sok bolt újra kinyit

A koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások a kormány húsvét előtti döntése értelmében határozatlan ideig érvényben maradnak, ami azt is jelenti, hogy bizonyos üzleteknek nem szabad vásárlókat fogadniuk. A Magyar Nemzet viszont azt írja, hogy sok boltos egyszerűen nem tud tovább várni, és a fennmaradása érdekében újra kinyitott, hiába járhat ezért szabálysértési bírság.

A korlátozásokról szóló rendelet meghatározta, hogy melyek azok az üzletek, amelyek fogadhatnak vásárlókat, ezek között viszont nem szerepelnek a cipő- és ruhaüzletek, a bútor-, sportszer-, játék-, könyv-, mobiltelefon-, óra- és ékszerboltok. Ez Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a magyar üzletek felét érinti, amelyeknek nem kell zárva tartaniuk, de az ide betérő vásárló és a vevőket beengedő boltos is szabálysértést követ el.

Ennek ellenére sok üzlet kinyit, mert a boltosoknak szükségük van a bevételre, és úgy érzik, a kereslet is jelentős a termékeik iránt. A kormánypárti lap azt írja, sok boltos azzal számolt, hogy csak pár hétig kell majd kibírniuk a rendkívüli intézkedéseket. A szerencsésebbeknek volt annyi tartalékuk, hogy bevétel nélkül is átvészeljék a korlátozásokat az alkalmazottaikkal együtt, ezek azonban fogyatkoznak, sok üzletnek pedig nem is nagyon voltak tartalékaik, így erős nyomást éreznek arra, hogy újra kinyissanak.

Vámos György szerint mivel az ilyen üzleteket üzemeltetők önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, ami ellehetetleníti a működésüket, ezért szükségük lenne egy olyan, rájuk szabott támogatásra, amellyel a rendeletet betartva átvészelhetik a rendkívüli időszakot anélkül, hogy el kellene bocsátaniuk a munka nélkül maradt alkalmazottakat.