Hétfőn újraindul a termelés a Volvo gyáraiban

Hétfőn megindítja a termelést a járványellenes intézkedések miatt leállított svédországi és belgiumi üzemeiben a Volvo Cars - ezt jelentette be a kínai tulajdonban lévő svéd vállalat pénteken. A cég közleménye szerint a Göteborg melletti Torslanda üzemben hétfőn megindul a termelés, a Skoevde városban működő motorgyárban és a karosszériaelemeket gyártó Olofstroem üzemben pedig a többi üzem igényeihez mérten heti rendszerességgel állítják össze a termelési tervet. Hétfőn kezdi meg a termelést csökkentett kapacitással a belgiumi Ghent városában is a Volvo-üzem. A dél-karolinai üzem az Egyesült Államokban május 11-én indítja újra a termelést.

A Volvo januárban leállított kínai üzeme már termel.

"Alkalmazottainknak és partnereinknek egyaránt tartozunk a munka újraindításával most, hogy azt a körülmények már lehetővé teszik" - mondta Hakan Samuelsson, a Volvo Cars vezérigazgatója. Közölte: a Volvo három heti termelést veszített a leállással. Mivel a vírusvédelmi intézkedések szinte befagyasztották az európai gazdasági aktivitást, a Volvo továbbra is igénybe veszi a svéd kormány átmeneti szabadságolásra és részmunkaidős bérkiegészítésre az idén bejelentett támogatási programját.Az üzemet fertőtlenítették és minden közösségi helyiségben, a tárgyalókat, irodákat és éttermeket is beleértve megteremtették a távolságtartás feltételeit.

A svéd Volvo egyébként 2010 óta a kínai Zhejiang Geely Holding Group tulajdona, amely az amerikai Ford Motors konszerntől vásárolta a céget.