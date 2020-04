GDP 2020: van nemzetgazdaság, amely felére olvad, de olyan is, amely másfélszeresére nő

A fejlődés kézzelfoghatóYovan Gunardio Prasetyo kortyolt egyet az ebéd helyett ivott teájából, és fellapozta az újságot. A vidéki tanítói állás a Kis-Szunda-szigetekhez tartozó Sumbawán nem az az állás volt, amire annak idején a kis Yovan vágyott, de hát milliárdos bankvezér vagy elitkommandós nemigen lehet az ember, ha hét testvér között felnőve kell diplomát szereznie egy állandóan nyomorgó családban. A nyomor mondjuk a tanítói pályán is elkísérte, a tea volt a reggelije és az ebédje is, de legalább vacsorára jutott rizs és párolt zöldség - ez már jelentős életszínvonalbeli növekedés volt a néhány évvel ezelőtti, főiskolai évekhez képest.Kortyolta ebédjét, miközben végiglapozta az újságot. A gazdasági rovathoz érve eszébe jutott, amit annak idején, az egyetemen olvasott egy külföldi - a hazájukban már örvendetesen betiltott - külföldi oldalon, miszerint hazájában a leggazdagabb négy embernek annyi vagyona van, mint a legszegényebb százmilliónak (Európában aligha történhetne ilyen, gondolta akkor nem kevés nemzeti büszkeséggel a lelkében). Közben eljutott a hírekben odáig, hogy az IMF várakozásai szerint a koronavírus ellenére, néhány nagyon népes ázsiai állam, így köztük Indonézia gazdasága is erősödhet még ebben az évben is. Yovan Gunardio Prasetyót nagy boldogság töltötte el. Örült, hogy az a négy ember ezután már nem 100, hanem talán 102-103 millió embernél is gazdagabb lesz.