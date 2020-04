Furcsa veszélyhelyzeti intézkedések: mire játszik az állam?

Már percek óta babrált a lakása zárjával, de hiába. Lábainál két nagy bevásárlótáska, az egyik egy részén már kiszakadt, 99 forintos saját márkás zalafelvágott fityegett ki belőle. A zár nem akart neki engedni. A szakállas férfi homloka már verejtékezett, bőrdzsekije, amit még a rendszerváltás idején egy IBUSZ-társasutazáson vett Trevisóban vagy Tarvisióban vagy hol, rámelegedett, mint azon a hazaúton, a vámellenőrzés felé közeledve.A zár csak nem engedett, a férfi verejtéke már a szemébe folyt, érezte, rátört a vizelési inger, úgy érezte, a hólyagja mint egy hatalmasra fújt héliumos lufi a magasban, mindjárt szétdurran. Tycho de Brahe, a neves dán csillagász jutott eszébe, aki a legenda szerint Prágában egy rettenetes berúgás után húgyhólyagrepedésbe halt bele. "De még akkor is inkább cseh söröktől egy kocsma budijában, mint a lakásajtómban, sparos szatyrokkal a lábamnál, nem igaz, Lajoskám?" - gyakran beszélgetett így magával.Ekkor egy férfi kocogtatta meg a vállát. Borostás alak, napszemüvegben, bézbólsapkában.- Segíthetek?A szája büdös volt, ápolatlanul és savanykásan füstszagú. Remélte, nem jelent meg az arcán is az undor, amit érzett ettől a szagtól. Bizonytalanul bólintott.- Az ajtóm... Nem tudom, mi lehet a zárral, de...A borostás fickó bólintott. Leguggolt a zárhoz, ciccentett egyet, mintha a hangjával tudna legyinteni, és felállt. A zsebébe nyúlt, matatott valamit az ajtónál, pár másodperc volt az egész.- Meg is vagyunk - az ajtó kinyílt, hűvös levegő áramlott ki rajta.- Mennyivel tarto...- Ugyan, ne csacsiskodjunk. Az ember, ahol tud, segít - és már tovább is állt, mocskos vászontáskáját a vállára vetve, furcsán csörömpölt benne valami.Lajos később látta, hogy a házuk előtt kék fény villog. Biztos megint a gondnok verte össze a feleségét, gondolta, és kinyitotta a harmadik kis üveg diólikőrt.