Járvány ide vagy oda, folytatódnak a strandfejlesztések a Balatonnál

Több mint hatvan strand újul meg idén a Balatonnál - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese az M1 szombat esti műsorában. Könnyid László azt mondta, kormányzati támogatással idén csaknem hárommilliárd forintból több mint 90 strand újul meg, ezek közül több mint hatvan a Balatonnál található.

Könnyid elmondta, idén a strandok alapinfrastruktúra-fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, nem egy-egy nagyobb beruházásra koncentrálnak, hanem a kisebb strandokra is jutott forrás. Egy jó strandnak ugyanis minőségi alapinfrastruktúrát - köztük vizesblokkokat, baba-mama szobát - kell biztosítania.

A vezérigazgató-helyettes arról is beszélt: a belföldi vendégek is készülnek már a nyárra, az elmúlt egy hónapban több mint húszezer foglalást tettek már. Ez azt jelenti, hogy 25 százalékkal több a rendelésállomány a három nyári főszezoni hónapra most, mint egy hónappal korábban volt. A tavalyi év hasonló időszakához képest ez még mindig elmaradást jelent, de már egyfajta óvatos optimizmust mutat.