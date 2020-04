Csak 17 ezer új álláskeresőt jelentett az NFSZ márciusra

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) április 21-én kiadta, hogy hány álláskereső regisztrált áprilisban a szolgálatnál. Eszerint

kicsit több mint 17 ezerrel több regisztrált álláskereső volt márciusban,

mint februárban, összesen több mint 281 ezer. Érdemes ezt összevetni azzal, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint április elején naponta átlagosan négyezer embert rúgtak ki.

Területi bontásban egyelőre nem tudták feldolgozni, hogy honnan valók az új álláskeresők, de kor, képzettség és nem szerint igen. Ez alapján inkább az idősebbeket, a képzetlenebbeket és a nőket tették ki márciusban.



Az NFSZ adatai a regisztrált álláskeresőkre vonatkoznak, tehát messze nem minden munkanélkülire. Sokaknak ugyanis teljesen felesleges az adminisztrációval bajlódni. Azoknak érdemes jelentkezniük, akik jogosultak bármi állami álláskeresési támogatásra, vagy azt szeretnék, hogy alkalmazásuk esetén a munkáltatók támogatást igényelhessenek. Ahogy az sem kizárt, hogy tömeges kirúgásoknál túlterhelődik az NFSZ is, és lényegesen nehezebb elintézni az adminisztratív teendőket. Itt olvasói levelek nyomán mutattuk be, hogy más problémák is előfordulhatnak.

Azt például lehetett tudni, hogy a katás adózás nagyon félrecsúszott, és habár valószínűleg nem így akarta a kormány, a rejtett munkavállalásra ösztönző adófajta lett belőle igen hamar. A most kirúgott katások lényegesen kevesebbet adóztak, mint az azonos bruttó fizetésű sima munkavállalók, most viszont nem illeti meg őket annyi munkaügyi biztonság sem, mint az előbbieket.