Mészáros Lőrinc után Tiborcz István is kiszáll az Appeninnből

A tőzsdén jegyzett Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. ingatlanos cég bejelentette, hogy a BDPST Zrt. (Tiborcz István érdekeltsége) kiszáll a társaságból. Az indoklás szerint a miniszterelnök veje korábban azt ígérte, hogy nem szeretne állami forrásokkal is támogatott cégben tulajdonos lenni. Márpedig az Appeninn balatoni projektjei (Club Aliga, balatonfüredi kikötő) állami pénzt is fognak kapni, De vajon ki lehet az új vevő? És mi lesz az ár, mert az Appeninn most eléggé olcsónak tűnik a tőzsdén.

Eladná az Appeninn Nyrt.-ben meglévő 29,3 százalékos tulajdonrészét a BDPST Zrt. ingatlanfejlesztő és –forgalmazó társaság – jelent meg egy közlemény a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az eladó megkezdte a potenciális vevők felkutatását.

Elég gyakran változnak mostanában a tulajdonosok az Appeninn Holding Nyrt. tőzsdei részvénytársaságban.

Az eredetileg Ádámosi György, majd Mészáros Lőrinc, végül Tiborcz István nevével fémjelzett ingatlanos cégben a legutóbbi időszakban a BDPST Zrt. volt a legnagyobb tulajdonos, de alig pár nappal azután, hogy a Mészáros-család teljesen eladta a részesedését, most a miniszterelnök veje is bejelentette, hogy kiszáll.

Ki lesz a meghatározó ember?

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a BDPST kinek értékesíti majd a pakettet, Mészárosék mindenesetre pár napja annak az erdélyi származású, diósdi lakcímmel rendelkező Balázs Attilának adták el a tulajdonuk utolsó részletét, aki sok kormányzati megbízást kapott az elmúlt években, még a Puskás Stadion építésén is dolgozott. A mostani közlemény róla nem szól, így vélhetően ő marad továbbra is a tulajdonosi struktúrában.

Ebben az Átlátszó Erdélyen megjelent írásban részletesen is lehet olvasni arról, hogy a Balázs-család milyen sok támogatást kapott a magyar kormánytól Erdélyben, illetve a most 45 éves és több tucat cégben érdekelt Balázs Attila miként üzletelt Tiborcz Istvánnal és Mészáros Lőrinccel a balatonfüredi kikötő ügyében.

A portfólió

A most tervezett eladási ügylet kapcsán nem lehet tudni, hogy a BDPST a tőzsdén, vagy azon kívül ad majd el, de a részvény jelenleg eléggé alulértékeltnek tűnik. Az Appeninn részvények kurzusa 2,5 éve volt már ezer forint felett is, de a járvány megtépázta az árát, immár csak 260 forint, miközben az ingatlan-portfólió értéke aligha olvadt a negyedére.

A cégben elsősorban B-kategóriájú irodaházak vannak, de a társaság benne van több nagy érdeklődést kiváltó balatoni fejlesztésben is, így a Club Aliga, vagy a balatonfüredi kikötő, államilag is támogatott felújításában.

A portfólióban azért döntően fővárosi ingatlanok (irodák, műhelyek, raktárak) vannak (például a Hattyú utcában, a Bég utcában a Kelenhegyi úton, ahol a társaság székhelye is található, a Montevideo utcában, illetve az Üllői úton az Ü48 Corner). Azért van a csomagban egri, miskolci, kecskeméti portfólióelem is. A céget jelenleg Bernáth Tamás vezeti, aki korábban az MFB-nek is volt az első embere.

Ki jön szóba?

Az biztos, hogy egy ekkora pakettet, amely tőzsdei áron is 4 milliárd forintot ér, nem lehet méretes áresés nélkül eladni a tőzsdén, főleg nem ilyenkor, amikor eleve nagyítóval kell keresni a vevőket.

Sokkal valószínűbb, hogy egy tőkeerős szakmai vevő tőzsdén kívüli ügyletben (OTC) fog lecsapni a részvénycsomagra. Ilyen vevőből is viszonylag sokan jöhetnek szóba, de hat cég mindenképpen. Ők a következők lehetnek (ábécésorrendben bemutatva):

Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt, BIF Nyrt, Futureal-csoport, Indotek-csoport, M7 Real Estate Kft, Wing Zrt.

A felsoroltak valamennyien aktívak mostanában, Az M7 és az Indotek-csoport fókusza kifejezetten a több-bérlős, „munkás”, de magasabb hozammal kecsegtető másodlagos ingatlanpiac, Jellinek Dániel cége (Indotek) az elmúlt időszakban folyamatosan vásárolt portfóliókat, plázákat, szállodákat.

A Wing és a Futureal-csoport szintén a közelmúltban jelentette be, hogy Lengyelországban vett méretes tőzsdei érdekeltségeket, az Adventum elsősorban alapok ernyője alatt működtet ingatlanokat, míg a BIF otthonos a tőzsdei ingatlan-portfólió működtetésben.

Miért ad el Tiborcz?

A BDPST Zrt. 2018-ban szerzett először tulajdonrészt a cégben, amely azóta növekedett, bővítette portfólióját, részt vett az MNB Növekedési Kötvényprogramjában, amellyel 20,1 milliárd forintnyi forrást szerzett és elindultak az említett a balatoni fejlesztések is. Tiborcz István nem is a cég eredményeivel indokolta döntését:

Ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul. Az AppeninnNyrt. most – két balatoni ingatlanfejlesztési projektjéhez – vissza nem térítendő állami támogatást nyert el. A fenti vállalásom alapján fel kívánom oldani az ellentmondást és meg kívánok válni a társaságban meglévő érdekeltségemtől”

Mint a sajtóközlemény is felidézi, az Appeninn a Club Aliga, illetve a balatonfüredi kikötő fejlesztésére a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő állami támogatásokra; a két fejlesztési tervhez áprilisban összesen 2 milliárd forintot el is nyert.

Egy titokzatos cég

Az Appeninn Nyrt. egy olasz hegység nevét viseli, de alapvetően egy svájci kantonról kapta a nevét (eredetileg Appenzell néven jött létre). Eleinte, amikor 2010-be Budapesten tőzsdére lépett, úgy adta el magát, mintha egy svájci, konkrétan egy appenzelli szakmai befektető állna mögötte.

Aztán kiderült, hogy a társaság alapvetően magyar üzletemberekhez, elsősorban az appenzelli lakcímmel rendelkező ifjabb Ádámosi Györgyhöz volt köthető. Az 5700 lakosú, észak-kelet-svájci település több oknyomozó cikkben (Figyelő, Világgazdaság) is visszaköszönt, kiderült, hogy komoly magyar üzletember kolónia élhet a településen, vagy ha nem is élhet, de rendelkezik lakcímmel.

Appenzelli címe volt Zsuga Jánosnak, az MVM volt vzérének, Erős Jánosnak, az MFB egykori első emberének, Csányi Attilának, a Bonafarm-csoport vezetőjének, illetve György Tamásnak, aki elsősorban ingatlan-fejlesztések és vendéglátóipari cégek képviselőjeként jelenik meg a cégregiszterben.

Magas nyereséghányad

A tőzsde B kategóriájában debütáló kibocsátó előbb hamarosan bekerült a börze elitklubjába, az A kategóriába, majd a többi részvényhez képest intenzívebb forgalma miatt a BUX-kosárba is.

A cég éves jelentése szerint 2019-ben 7.4 (2018: 5,8) millió euró bevétele származott, adózás előtti eredménye pedig 11,7 (19,5) millió euró volt. A bevételnél nagyobb nyereség oka az ingatlanok étértékeléséből származó nyereség volt. A leendő tranzakció árazása nem ismert, de ha egy közel 4 milliárd forintos nyereséget termelő cégben 4 milliárdos áron lehet 30 százalékot szerezni, az több mint jó üzlet.