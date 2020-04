Amerika 34 leggazdagabb embere a járvány alatt is tovább gyarapodott

Miközben minden létező hír arról szól, hogy a koronavírus-járvány jobban megreccsenti a gazdaságot, mint a 2008-as gazdasági világválság, és hogy emberek milliói lettek munkanélküliek, a Reuters csütörtöki összeállítása szerint nem mindenki járt rosszul a járvány kitörésével.

Az Institute for Policy Studies (IPS) jelentésére alapozott írás szerint, január 1. és április 10. között Amerika 34 leggazdagabb milliárdosának vagyona több tízmillió dollárral gyarapodott, így gazdagabb lett a Tesla-vezér, Elon Musk, az Amazon-alapító, Jeff Bezos is, és Eric Yuan, a Zoom alapítója is.