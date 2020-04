Állami segítségre szorul a Lufthansa a járvány miatt

Jelentősen romlott a német Lufthansa Group első negyedéves pénzügyi eredménye az előzetes adatok alapján, írja az MTI. A Lufthansa, a Swiss, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és az Eurowings légitársaságot magába foglaló csoport első negyedéves bevétele 6,4 milliárd euró volt, 18 százalékkal kevesebb, mint egy éve. A visszaesés mögött a koronavírus-járvány áll, több mint 20 ezer járatát kellett törölnie.

Csak márciusban 47 százalékkal csökkent a cégcsoport bevétele.

A cégcsoport 1,2 milliárd eurós veszteséggel zárta az első három hónapot, ami drámai lehet a tavalyi 336 milliós mínusszal összehasonlítva. Bizonytalan, hogy mikor indulhat újra a légiközlekedés, ezért a cég tárgyalásokat kezdett a német, svájci, osztrák és belga kormánnyal egy pénzügyi mentőcsomag részleteiről.

Más légitársaságok is nehéz helyzetbe kerültek. Az airportal.hu szerint a lengyel LOT-nál a pilóták és a légiutas-kísérők fizetését is csökkentenék, cserébe senkit nem bocsátanak el. A hírek szerint ez a vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott személyzetet is érinti majd, akik között magyarok is vannak.

Nem túl fényesek az iparág kilátásai.A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) becslés szerint 2020 szeptemberére a tavalyi szinthez képest 1,2 milliárddal csökkenhet az utasok száma. Az IATA friss elemzése azt mutatja, hogy a légi közlekedési iparágban a korábban becsült 252 milliárd dollár kiesés helyett 314 milliárd dollárral kevesebb bevétel várható a járvány miatt csökkenő kereslet és az utazási korlátozások miatt. Ez a teljes tavalyi iparági árbevétel 55 százaléka.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója arról beszélt a napokban, hogy hülyeség lenne, ha a légitársaságok az újraindulás után nem adhatnák el a középső ülésekre szóló jegyeiket azért, hogy az utasok megfelelő távolságot tudjanak tartani a gépeken. Kijelentette: ha az ír kormány bevezeti ezt a szabályt, akkor fizesse ki a kimaradó helyek árát, különben a Ryanair nem repül. Az airportal.hu cikke szerint O'Leary a rivális légitársaságoknak is odaszólt: azzal vádolta meg a most állami segítséget kérő Lufthansát és az Air France-KLM holdingot, hogy állami pénzen akarnak gyarapodni. Igaz, közben elismerte, hogy az állami bérgarancia a Ryanairnek is segít.