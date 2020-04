Több százmilliós támogatást kapott a fideszes miniszter fiának cége

"Süli Jánosék is kaptak egy majorságot, 720 milliós(!) EU-s támogatásból. Az atomminiszter fia nevére írta a céget, amely úgy kapott horribilis támogatást brüsszeli pénzből, hogy az elmúlt öt évben csak néhány ezer forint bevétele volt. A mindössze két főt alkalmazó cég 450 milliót kapott tehenészet felújításra (tehén nincs az istállókban most), 160 milliót vágóhídra és 110 milliót egy takarmányozási kutatásra" - írta ki Facebook-oldalára Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a szokásos korrupicóinfós videója alá.

Az általa most bemutatott ügyről párhuzamosan az Átlátszó és a 444.hu is nagyobb cikkben számolt be. Mindkét lapnak nyilatkozott a százmilliós tételben támogatást kapó cég, a Biogas Productor Kft. egyik tulajdonosa, a fideszes miniszter fia, Süli Balázs.

Süli Jánost amikor 2017-ben kinevezték a Paks 2-ért felelős tárca nélküli miniszternek, akkor ezt a bizonyos Biogas Productor Kft.-t a fiának ajándékozta. A papíron szarvasmarhatrágyából gázt előállító cégnek évekig semmilyen forgalma nem volt, de még 2016-ban is csak 47 ezer forint. Aztán a cég 2017-ben közbeszerzési szerződést kötött, "ami szerint 510 millió forintból tehenészeti telepet épít a területen, benne az istállókon kívül egy meghökkentő méretű, 1000 négyzetméteres, irodákat és szociális helyiségeket tartalmazó épülettel" - írja a 444.hu.

A közbeszerzési szerződésből pedig kiderül, hogy uniós pályázati pénz felhasználásáról van szó, ám a nyilvános közbeszerzési adatbázisban nem szerepel, hogy a cég nyert volna. A politikus elment a cég tófalui telepéhez, ahol már látszik a kötelezően kirakandó táblán, hogy nyertek 460 milliós uniós forrást. Arra a kérdésre, hogy vajon az adatbázisban miért nem szerepel az összeg, arra a cég tulajdonosa, Süli Balázs a 444.hu-nak azt mondta, azt ők sem értik. Hozzátette, a pályázatot még 2016 nyarán adták be, csak az elbírálás húzódott el két évig, a csúszás miatt pedig előbb kötötték meg a szerződést, mint hogy a pénz megérkezett volna.

Hadházy azt állítja, hogy a fenti 460 millión kívül a cég nyert még uniós támogatást két jogcímen is: 160 milliót egy vidékfejlesztési programból vágóhídépítésre, és 110 milliót egy takarmányozást kutató projektre. A képviselő állítása szerint ezek a pénzek a gazdáknak járó vidékfejlesztési pénzekből származott, de kétségbe vonja azt, folyt-e a területen valódi gazdálkodás valaha. A miniszter fia ezzel szemben az Átlátszó kérdéseire míg a 460 milliót megerősítette, de azt állította, hogy ezen kívül további uniós támogatást a cég nem kapott az elmúlt 5 évben.

Az Átlátszónak adott válasz a másik két pályázattal kapcsolatban azért furcsa, mert ehhez képest Süli a 444.hu-nak a fenti 110 milliós, takarmányozást kutató projektről hosszan és részletesen beszélt. A pályázatot egy „vér metil-pool mérésen és egyedi mérlegelésen alapuló csoportszelekciós speciális takarmányozási módszer” kutatási programmal nyertek meg, és Hadházy felvetette, hogy a bevétellel sem rendelkező kétfős cég, hogyan tudna ilyen komoly kutatásokat végezni. Erre kérdezett rá a 444, és Süli elmondta, hozzáértő kutatókkal és szakemberekkel karöltve pályáztak a pénzre.

A tehenészetben épül egy ezer négyzetméteres irodaépület is, amiről Süli Balázs a 444-nek azt mondta, hogy a kétszintes épületnek csak az egyik szintjén vannak irodák, a felső szinten 150 fős előadóterem van. A kérdésre, hogy minek ekkora konferenciaterem oda, "Süli azt állítja, hogy a fenti előadó azért épül, hogy abban igény esetén agráregyetemi nyári gyakorlatokat tartsanak, ha valaki az ő szarvasmarhatenyésztési technológiájukat szeretné tanulmányozni" - írja a lap.

Hadházy az ügyben bejelentést tervez tenni az európai korrupcióellenes szervezetnél, az OLAF-nál. További részletek az Átlátszó és a 444.hu cikkeiben.