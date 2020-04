Varga: A befektetők továbbra is bíznak Magyarországban

Magyarország összesen 2 milliárd euró értékben bocsátott ki 6 és 12 éves futamidejű államkötvényeket – jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint az eredményes tranzakció megerősíti, hogy a befektetők továbbra is bíznak Magyarországban, és bizakodóak a magyar gazdaság újraindítását tekintve is.

Az eurókötvény kibocsátásával az állam finanszírozása még biztonságosabbá vált. A koronavírus-járvány miatt megnövekedett finanszírozási igény fedezete biztosított - mondta a tárcavezető.

A 6 éves eurókötvények kamatozása 1,125%, amely euróban soha nem volt még ilyen alacsony Magyarország esetében, míg a 12 éves kötvények kamata kedvezőbb a 2017-ben kibocsátott 10 éves futamidejű eurókötvény kamatánál – tájékoztatott Varga Mihály. Mint mondta: a kötvények fogadtatása a jól ütemezett piacra lépésnek és az átgondolt árazási stratégiának köszönhető.

A kormány adósságkezelői céljai változatlanok: az államadósság finanszírozásában továbbra is a belföldi forrásokra helyezzük a hangsúlyt, míg a külföldiek arányát hosszú távon csökkenteni kívánjuk – mondta a pénzügyminiszter, aki hozzátette: ezt mutatja, hogy míg 10 évvel ezelőtt az adósság fele külföldi devizában volt, a kibocsátás hatására hozzávetőlegesen 17,7% lesz a központi költségvetés adósságának deviza aránya.

Varga szerint a koronavírus-járvány okozta világgazdasági bizonytalanságokra tekintettel Magyarországnak az az érdeke, hogy az államadósság finanszírozása több lábon álljon. A mostani kötvénykibocsátás az államadóság hátralévő átlagos futamidejét és a befektetői összetételt is javítja.