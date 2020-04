Az Airbnb előírja, hogyan kell kitakarítani a lakást

A koronavírus miatt egyre több az albérlet a piacon, a lejáró szerződéseket is jobb feltételekkel lehet majd újratárgyalni az Ingatlan.com szerint.

A padlóra került szálláspiac szereplői a maguk módján próbálnak túlélni, van olyan hotel, ami az albérletpiac átlagára alá ígérve adná ki a szobáit. Az Airbnb-sek már feladták a reményt a szezonra, simán kiadják egy évre is a teljesen felszerelt lakásokat.

A koronavírus-járvány miatt a lakáskiadással foglalkozó Airbnb piaca is összeomlott. A járvány utáni időszakra készülve, és a vendégek bizalmának növelése érdekében a cég új takarítási protokollt vezet be, és a két kiadás közötti időszakot is szabályozza.

Az Airbnb egy közleményében azt írta, negyvenoldalas dokumentumot készítettek, amelyben részletesen taglalják a különböző helyiségek takarítási módszereit és tisztasági sztenderdjeit. Még azt is felsorolják, hogy milyen vegyszereket, módszereket és védőeszközöket ajánlatos használni a takarításhoz.

A protokoll azt is előírja, hogy két bérbeadás között legalább 24 órának kell eltelnie, így az életben maradt vírusok nagy része is elpusztulhat. De a lakáskiadóknak arra is lehetőségük lesz, hogy 72 órára blokkolják a következő foglalást, így még nagyobb esélye van a vírusok elpusztulásának. Az új protokoll jövő hónap elején léphet életbe.

Chris Lehane a cég alelnöke azt közölte, hogy egy felmérés alapján jutottak arra, hogy a vendégeknek kiemelte fontosságú a tisztaság, és szerették volna tudni, hogy mit is csinálnak ennek érdekben a bérbeadók.

(via USA Today)