GKI: Sosem látott mértékben zuhant a magyar gazdaságba vetett bizalom

Sosem látott mértékben omlottak össze a gazdaságba vetett bizalmat mérő konjunktúraindexek a koronavírus-járvány okozta válság miatt, a mutató csaknem 30 pontot esett áprilisban – írja a GKI kutatóintézet. Az üzleti bizalmi index mintegy 25, a fogyasztói közel 40 ponttal esett.

A legnagyobb mértékben a szolgáltató szektor várakozásai romlottak, ez az index 35 százalékkal csökkent a hónapban, a legkevésbé pedig az ipar mutatója csökkent, 20 ponttal. Az ipari bizalmi index így is 11 éves mélypontra zuhant, mindössze a megkérdezett cégvezetők 5 százaléka várja, hogy bővülni fog a termelés. Az építőiparban is romlott a helyzet, a szektor bizalmi indexe 7 éve volt utoljára ilyen alacsony, a kereskedelmi index pedig 2009-ben, igaz a 2009 tavaszi mélyponttól még messze van a mutató. Az indexek alakulását az alábbi interaktív grafikonon is megnézheti.

A cégek foglalkoztatási hajlandósága is negatív tartományba került, ahogy a magyar gazdaság jövőjének megítélése is nagyot zuhant, bár egyelőre egyik mutató sem érte el a 2009-es mélységeket. A lakosság leginkább a munkanélküliségtől tart a felmérés szerint, és növekvő inflációra számít, bár a cégek áremelési törekvései a kereskedelem kivételével minden ágazatban csökkentek, és ott sem változott jelentősen.