Új tőkeprogramok startupoknak, kkv-knak, nagyvállalatoknak

A mai naptól elérhető a Hiventures válságkezelő csomagja, a pontos részletek ezen az oldalon követhetők nyomon.

A programot bemutató online sajtótájékoztatón Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy amikor a kormánynak és a kormány alatt levő állami intézményrendszernek is reagálnia kellett a járványra, az MFB-csoport annyiban kedvező helyzetben volt, hogy hitel-, tőke-, és garancia megoldásokkal is indulhatott. A majdnem 1500 milliárd forintos összesített keretösszegből:

400 milliárd forintos hitelprogram,

700 milliárd forintos garanciaprogram,

371 tőkeági program.

Startupok és kkv-k

Április 28-án ezek közül Katona Bence, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója a cégéhez tartozó három új programot mutatta be, miközben fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy bár a cég március 12-től száz százalékig home officeban működik, a régi programok folyósításai sem álltak meg.

Az optimista magyar válságkommunikáció mindig szereti hangsúlyozni, hogy a programok nemcsak a cégek felszínen tartását, de a kínálkozó új lehetőségek megragadását is szolgálják, ez a gondolat most is elhangzott.

Mikesy Álmos, a Hiventures Zrt. vezérigazgató-helyettese azért azt is hangsúlyozta, hogy a válság sebessége és az, hogy egyszerre jelentkezett a keresleti és kínálati oldalon, példátlanul erős hatás volt, de természetesen nem érintett minden szektort és céget azonosan.

A Hiventures holdudvarában is vannak olyan cégek, amelyek akár még nyertesnek is mondhatók. Ilyenek az otthoni munkavégzéssel, távoktatással, érintésmentes ügyfélazonosítással foglalkozó társaságok.

A rovarok és bogarak ismert halmazelméleti leírásához hasonlóan elmondhatjuk, hogy minden startup kkv, de nem minden kkv startup. A Hiventures friss programjai is megkülönböztetik

a startupokat, amelyek innovatívak, gyorsan növekednek,

illetve a kkv-ket, amelyek hagyományos iparágakban működnek.

A járvány eltérően hatott a cégekre, hiszen azok a startupok, amelyek még csak az ötletfázisnál, vagy a termékfejlesztésnél tartanak, nem annyira érintettek, mert egyelőre még nem a piacból élnek, hanem saját, vagy befektetői forrásból.

A vállalkozásoknak sokféle kihívása van ilyenkor, egészségvédelmi, piaci és finanszírozási is, utóbbi különösen éles, mert sok finanszírozó ilyenkor kivár, összegömbölyödik, mint a sündisznó, vagyis kockázatkerülő magatartást folytat, az állami finanszírozónak felértékelődik a szerepe.

A KKV Mentő

Erre a 41 milliárd forintos programra azok jelentkezhetnek, akik 2019-ben legalább 100 millió forint árbevétellel rendelkeztek, az előző 2 üzleti év adatai alapján nyereségesen működtek. A Hiventures azt vállalja, hogy pozitív döntés esetén a szokásos 4-6 hónap helyett 30 nap alatt eljut a folyósításhoz.

A megsegíthető társaságok válság előtt (2020. március 1.) előtt nem állhattak jogerős csőd-és felszámolási eljárás alatt. Az igényelhető finanszírozás: 50–250 millió forint befektetési összeg (maximum a 2019-es árbevétel fele).

A Hiventures egy dobozos terméket alakított ki, mindig fix 1 százalékos tulajdonrészt kér, évi 5,1 százalékos hozamot vár el

az átadott forrásra, a lejárat: maximum 8 év. Vagyis a céltársaságnak és a tulajdonosoknak ilyen hozammal van visszavásárlási joga, de nem szükséges előtörleszteni, vagy zálogfedezetet adni a tőke ellenében.

Startup Mentő

A startupokat megcélzó 30 milliárd forintos mentőprogram cizelláltabb, olyan cégeket támogat, amelyek korábban már kockázati tőkebefektetésben részesültek.

A „Mini” csomag azoknak szól, akik legalább 50 millió forint befektetést kaptak, ők maximum 65 millió forint új forrást igényelhetnek.

A „Midi” azoknak lett kitalálva, akik legalább 100 millió forint befektetésben részesültek, és ha lakossági területen dolgoznak legalább 3000, ha vállalati bizniszben akkor pedig legalább 100 aktív felhasználóval rendelkeznek, és legalább 10 millió forint árbevételt termeltek a legutolsó lezárt évben. Ők legfeljebb 100 millió forintot kérhetnek.

A „Maxi” csomag azokat célozza meg, akik legalább 100 millió forint befektetést kaptak, legalább éves 50 millió forint árbevételt termeltek a legutolsó lezárt évben és már teljeskörű menedzsmenttel, sales és marketing csatornákkal rendelkeznek. Ők legfeljebb 150 millió forintot igényelhetnek.

Ez a dobozos konstrukció is hasonló a KKV Mentőhöz, egy százalékos tulajdonrészt kér a tőkéért cserében a Hiventures és évi 5,1 százalékos hozam mellett nyílik visszavásárlási lehetőség.

Krízis Tőkealap

Végül új eszközként 150 milliárd forintos összeggel nyílik egy új alap is, a Krízis Tőkealap. Ennek három célja lesz.

A restrukturálás

Azok a cégek, amelyek ebben az évben, a vírus hatására nehéz helyzetbe kerültek, nem pénzügyi vállalkozások (közép- és nagyvállalatok is) azért kaphatnak forrást, hogy amúgy életképes vállalkozásuk reorganizációs segítségben részesüljön, és visszaállhasson a növekedési pályára.

A tranzakciós cél

Ez a program a magyar tulajdont támogatja, vagyis olyan belföldi vagy külföldi felvásárlási, illetve összeolvadási (M&A) tranzakciókat finanszíroz, amelyben vagy a felvásárló társaság legalább többségi magyar tulajdonban van (KKV és nagyvállalat), vagy az összeolvadás révén létrejövő vállalat (KKV vagy nagyvállalat) többségi tulajdona magyar kézben marad. Itt nem titkoltan cél a külföldi felvásárlási hullám elleni védekezés is.

Gazdaságfejlesztés

Olyan beruházásokhoz ad tőkeági finanszírozást, amelyek most nem találnak a beruházási céljaikhoz bankhitelt.

Az egyedi, vagyis itt már nem dobozos program során az igényelhető finanszírozás: 500 millió – 15 milliárd forint, vagyis elég tág, a Hiventures ezért kisebbségi tulajdonrészt kér, 5-15 százalékos hozamot vár el. a lejárat: maximum 10 év