Az Airbus is megszenvedi a légi közlekedés válságát

Nem volt jó negyedéve az Airbusnak se, írja a Wall Street Journal. Tavaly az első negyedévben még 40 millió eurós nyereségük volt, most 481 millió eurós veszteséget jelentettek be. Az árbevételük is visszaesett 15 százalékkal, így most csak 10,6 milliárd eurós lett.

Volt némi korrupciós ejnye-bejnye

Az előbbiben szerepet játszik az a 3,6 milliárd eurós büntetés, amit a cég azután fizetett, miután elég komoly amerikai, francia és brit ügyészségi vádak közepette találta magát. Ezek a vádak arról szóltak, hogy a cég szerte világon lefizetett vezetőket, hogy Airbusokat vegyenek. A vádak szerint például a maláj AirAisa két vezetőjének a sportcsapatát tolták meg szponzorként 50 millió dollárral (mai árfolyamon nagyjából 16 milliárd forinttal), cserébe, hogy az AirAsia rendeljen 180 új Airbust.

A brit ügyészség szerint számtalan korrupciós ügylethez kódokat és álneveket használtak. Például az egyik Airbus-vezető álneve Dr. Brown volt, így „a Dr. Brown által felírt gyógyszereket és adagolást” kellett adott ügyben követni, de ez igazából a kifizetésekre és számlákra vonatkozott. Egy másik ügyben a légitársaság vezetőjére csak Van Goghként utaltak, az ügylet részletei kapcsán pedig a festményeire hivatkoztak.

Végül nem büntetést fizetett az Airbus, hanem inkább gyorsan megállapodott az ügyészségekkel, és fizet. Így nem kell elismerniük cserébe semmilyen mulasztást vagy hibát, és már nem is marasztalhatják el őket ezekért a törvényszegésekért. Utóbbi esetben ugyanis jó eséllyel kizáródtak volna a legtöbb európai és amerikai repülőbeszerzési tenderből. Denis Ranque elnök egyébként akkor bejelentette, hogy elfogadhatatlan, amit korábban csináltak és a jövőben majd másképp fognak működni.

A járvány se tett jót

A toulouse-i székhelyű, francia–német repülőgépgyártónak értelemszerűen a légi közlekedés lelassulása sem tett jót. A légitársaságok ugyanis jellemzően nem akkor fizetik ki a nagy részleteket az új gépekért, amikor megrendelik őket, hanem amikor átveszik. A mostani géplemondási hullám ezért érinthette érzékenyen az árbevételt is.

Azaz cég eredményét a kereskedelmi repülőgépeket gyártó részleg húzta le, írja az MTI. Ez az üzletág 22 százalékkal kevesebb 7,5 milliárd euró bevételből gazdálkodhatott, és 57 milliós üzemi eredményt ért el, szemben az egy évvel korábbi 319 millió euróval.

A teljesítményt az Airbus Helicopters húzta fel, a forgószárnyas gépeket gyártó részleg 19 százalékkal 1,2 milliárd euróra növelte bevételét és a tavalyihoz képest közel hatszor akkora üzemi szintű nyereséget produkált: 9-ről 53 millióra nőtt a nyereség.

A cég közleményében megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány miatt már visszavonták a 2019-es osztalékfizetési javaslatot, 15 milliárd eurós hitelkeretről állapodott meg a társaság a bankokkal, 2,5 milliárd euró értékben kötvényeket bocsátott ki. A következő hónapokban a cég a készpénztartalékának megőrzésére és a költségek lefaragására koncentrál. Ennek részeként 700 millió euróval csökkenti a tőkeköltést, és felfüggeszti a nem szorosan a tevékenységi körhöz tartozó programokat.

Az Airbus még márciusban visszavonta a 2020-as pénzügyi előrejelzését, mivel a koronavírus-járvány hatásait még most is vizsgálják. De Guillaume Faury vezérigazgató szerint nem lesz szükségük állami mentőövekre, saját erőből is túlélik ezt az időszakot. Emellé azzal is számolnak, hogy a fő riválisukhoz, az amerikai Boeinghez képest megerősödve. Ez utóbbi nem olyan erős mondás, tekintve hogy a mostani fő termékük, az A320-as repülőgépcsalád legnagyobb közvetlen versenytársa, a Boeing 737 MAX gyakorlatilag lenullázta magát.