Az egész ország megérezné a kieső fesztiválszezont

Minden egyes fesztiválra el nem költött forint körülbelül 7 forintot vonhat ki a gazdaságból a továbbgyűrűző hatások miatt, így ha az idei fesztiválok elmaradnak, akkor a magyar gazdaságból kieső jövedelem akár a 442 milliárd forintot is elérheti, ami a GDP közel 1 százalékát jelentheti, derül ki a HÉTFA Kreatívipari Műhely vezetőjének Portfolión megjelent cikkéből.

A kulturális iparágakra szakosodott HÉTFA és a Music Hungary Szövetség becslése alapján az évre előrejelezhető összes fellépés 70 százaléka marad el a március elejétől szeptember végig tartó időszakban, ami mintegy 28 milliárd forint közvetlen bevételkiesést jelenthet a szektorban, de ha ehhez a helyszíni vendéglátás kiesését is hozzávesszük, ez az összeg akár 55-60 milliárd forintot is jelenthet.

A cikket jegyző Főző Zsolt szerint ez azonban még mindig nem a teljes összeg, hiszen a fesztiválozók nemcsak a fesztiválok területén költenek, hanem például megszállnak a környező települések valamelyikén, utazásra, tömegközlekedésre költenek, felkeresik a környék turisztikai célpontjait, boltjait és éttermeit is.

Gazdasági szempontból a magyar fesztiválokra látogató külföldi turisták hiányoznak majd a leginkább: a Nemzetgazdasági Minisztérium egy korábbi felmérése alapján a Magyarországra érkező turisták 10-12 százaléka kifejezetten a fesztiválok miatt jött, költési hajlandóságuk pedig többszöröse a hazai fesztiválozóknak, 2015-ben akár a napi 40-100 ezer forintot is elérhette.

A fesztiválok fontos közösségi és gazdasági funkciót látnak el szerte az országban. Egy-egy térségben ezért a fesztiválok elmaradása lényegesen nagyobb gazdasági és közösségi veszteséggel is járhat, mint amit ezen fesztiválok elmaradásának az országos súlya jelent. (...) Mivel a korlátozások a gazdaság összes szektora közül feltehetően a fesztiválipart fogja a leghosszabb pihenőre kényszeríteni, ezért az ő esetükben van a legnagyobb veszélye annak, hogy segítség nélkül nem csak egyszerűen az idei veszteségük lesz jelentős, de a szektor kapacitásai tartós veszteséget is szendvedhetnek, ami hosszú távon is komoly kiesést fog okozni az országnak