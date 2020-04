Megszívhatják, akik később adják be az adóbevallást

A múlt héten rendeleti szinten lett szabályozva, hogy a cégek a szeptember 30-ig esedékessé váló éves bevallási kötelezettségeiknek szeptember 30-ig tehessenek eleget. Például a társasági adó, kivát, helyi iparűzési adót és hasonlókat eltolhatják addig, ahogy az éves esedékes adóikat is. Tehát ha egy naptári év alapján adózó cég nem nyújtja be az adóbevallását a szokásos május 31-ig, akkor idén ezzel nem hibázik és nem is büntethető.

Viszont a Niveus Consulting Group közlmeénye szerint nem egyértelmű, hogy mi lesz azokkal, akik mégis korábban szeretnék beadni a bevallásaikat és visszaigényelhető adókülönbözet esetén

korábban vissza szeretnék kapni a nekik járó pénzt.

Az adó kiutalásának határideje ugyanis az adóbevallási határidőtől indul, tehát hiába adja be valaki korábban az adóbevallást, a NAV-nak nem kell ettől még utalnia a visszaigényelt összeget. A mostani rendeletben igazából nem a bevallási határidő módosításáról, hanem a későbbi teljesítésre vonatkozó lehetőségről van szó.

Bagdi Lajos, a cég adópartnere szerint a jelenlegi jogértelmezések alapján már szeptember 30-a előtt is visszajárna az adó. Csak azt nem tudni, hogy ezt az állam és a NAV is így gondolja-e.

Szintén érdekes kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik a szeptember 30-ai határidő előtt beadják ugyan a bevallást, de a megfizetéssel várnak a határidőig. A jogszabály alapján ezt büntetés nélkül megtehetik, Bagdi szerint viszont nem egyértelmű, hogy az adóhatóság informatikai rendszere kalkulál-e ilyen esetben automatikus késedelmi kamattal, amit majd csak később, hosszú egyeztetések után lehet esetleg elrendezni.

A rendszeresen fizetendő adóelőlegek kapcsán a Pénzügyminisztérium szóban megerősítette, hogy azok megfizetése a halasztástól függetlenül változatlanul szükséges. Tehát a társasági adóban havi előlegfizetők minden hónapban, azaz májustól szeptemberig kötelesek adóelőleget fizetni a rendeletben szereplő számítási módszer alapján.

A korábbi, még válság előtti prosperáló gazdasági környezetben elért eredmények alapján számított előlegek megfizetése egyes cégek számára a jelenlegi helyzetben rendkívül megterhelő lehet, ezért érdemes megfontolni minden rendelkezésre álló eszközt, adott esetben akár előlegmérséklést is a finanszírozási nehézségek áthidalására.

– tette még hozzá Bagdi.

