Tizenhárom Shell-kút tart ideiglenesen zárva, felére csökkent a cégcsoport profitja

Tizenhárom Shell töltőállomás függesztette fel ideiglenesen a tevékenységet, írja a Holtankoljak.hu. Budapest mellett bezártak kutakat Szegeden, Nyíregyházán is. Az oldal szerint a bezárások mellett drasztikus nyitvatartási idő csökkenés is tapasztalható a Shell-kutak esetén, egyre kevesebb az éjjel-nappal nyitva tartó töltőállomás, és a többi is csak csökkentett óraszámban üzemel.

Bár a cég hivatalosan nem reagált a dologra, feltételezhetően a járvány miatt lecsökkent kereslet miatt kényszerültek a változtatásra. A cégcsoport anyavállalata, a Royal Dutch Shell RDSa. a második világháború óta idén először vágott vissza az osztalékból, és felfüggesztették a részvény-visszavásárlást is, ugyanis a globális kereslet csökkenése az üzemanyagok iránt súlyos bevételkiesést jelent a cégnek, 2020 első 3 hónapjában a cég nettó jövedelme a felére csökkent, írja a Reuters. A Shell részvényei 7 százalékot estek a londoni értéktőzsdén, a rivális BP csak 2 százalékot.

A holtankoljak.hu szerint a következő Shell-kutak tartanak ideiglenesen zárva:

Székesfehérvár, Balatoni út

Pápa, Celli út 92.

Szombathely, Zanati út 70.

Tata, Ring u. 1. (M1 autópálya lehajtó)

Budapest – XXIII., Haraszti út 38./b

Budapest – XI., Hetényi utca 3.

Budapest – VIII., Kálvária tér

Budapest – VI., Dózsa György út 120.

Budapest – XIII., Népfürdő u. 14.

Eger, Rákóczi út 95.

Nyíregyháza, Pazonyi út 36.

Szeged, Bajai út 2-4.

Kecskemét, Talfája 1.

(Borítókép: A Shell egyik benzinkútja Budapesten. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)