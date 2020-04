3,5 százalékot zsugorodott az EU gazdasága az első negyedévben

Kijöttek a 2020 első negyedévére vonatkozó első becslések az EU gazdaságáról, az Eurostat mérése szerint

az eurozóna 3,8, a teljes unió 3,5 százalékos csökkenést produkált januártól márciusig.

A legnagyobb zsugorodás Franciaországban és Spanyolországban következett be (5,8 illetve 5,2 százalék), a koronavírus első európai gócpontja, ilyen gyors zuhanásra a franciáknál nem volt példa 1949 óta, még az 1968-as, 10 millió munkás részvételével zajló általános sztrájk idején is csak 5,3 százalékot csökkent a gazdaság. Olaszország pedig 4,7 százalékos GDP-csökkenéssel csúszott recesszióba, náluk ugyanis már a megelőző negyedév is mínuszos volt.

Forrás: Eurostat

A legnagyobb gazdaságra, Németországra még nincs pontos adat (ez csak május 15-én érkezik), de az utóbbi napok becslései nem sok jót ígérnek, a teljes évre 6,3-6,6 százalékos GDP-zsugorodást becsülnek a szakértők.

Az USA-ból szerdán érkezett első negyedéves adat, ez sem vidámabb az európainál: éves bázison 4,8 százalékos csökkenést mutattak ki. Ez egyúttal az eddigi leghosszabb, folyamatos növekedéssel bíró periódus végét is jeleni az amerikai gazdaság számára.