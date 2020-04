Közleményben tiltakozik a Balatoni Szövetség a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, amiért a Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) többségi tulajdonos állami szervezet egy reorganizációs tervet jelentett be, az átszervezés keretében több kikötőt bezárnának, és

– olvasható a balatoni önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség közleményében.

A Bahart részvényeseinek (főként balatoni önkormányzatok, az állam után a második legnagyobb részvényes Siófok) Május 6-ig van idejük véleményezniük az átalakítási tervet, azonban a Népszava szerint, akiknek sikerült hozzájutniuk a tervezethez, ez valójában formaság, ugyanis az állam, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), miután tavaly tulajdonrészt szerzett a Bahartban, egy 6,6 milliárdos tőkeemeléssel többségi tulajdonossá vált.

A terv keretében, amely a hivatalos verzió szerint hatékonyabbá teszi majd a Bahart működését, több a Bahart alá tartozó kikötőt eladnának, Csopak, Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari kikötője kerülne értékesítésre, derül ki a Népszava birtokába jutott tervezetből. A tervezet szerint a Bahart:

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere a közösségi oldalán arról írt, hogy bár minden valódi tisztességes fejlesztést támogatna, de szerinte nem kizárt, hogy a tervezet a cég értékes vagyonának elherdálását készíti elő.

Mert most gyanújelek vannak arra, hogy a Bahart körül bűzölög valami. Sőt, már nem is csak szag van, füstöl is. [...] jön a Bahart közgyűlés, előttem a határozati javaslatok és azt látom, hogy vírushelyzet ide, vagy oda, a nagy múltú céget darabjaira akarják szedni. Különösen a jövedelmező üzletágak tekintetében érzem a „szagot” vagy ha úgy tetszik a förtelmes bűzt. Hát most már jómagam is csatlakozom azokhoz, akik régebb óta mondják: Legyen már elég!