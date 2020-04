Nemzetgazdasági érdek lett Tiborcz és Mészáros üzlettársának lakóparkja

Nemzetgazdasági érdekké nyilvánította a kormány a XI. kerületi, 3475/48 helyrajzi számon található ingatlan fejlesztését, ez minden valószínűség szerint a Bikás park mellett épülő Vaba lakópark.

Stílus és szabadság, lakópark zöld környezetben!

– olvasható a lakópark hirdetésében, a területen dolgozó EA Alfa 4, valamint a Vabatowers Kft. egyébként Balázs Attila cégei, Balázs az Appennin Vagyonkezelő Holding Nyrt. egyik tulajdonosa (a cégben korábban Mészáros és Tiborcz is tulajdonos volt.) Balázs Attila sok kormányzati megbízást kapott az elmúlt években, még a Puskás Aréna építésén is dolgozott.

Ebben az Átlátszó Erdélyen megjelent írásban részletesen is lehet olvasni arról, hogy a Balázs család milyen sok támogatást kapott a magyar kormánytól Erdélyben, illetve a most 45 éves és több tucat cégben érdekelt Balázs Attila miként üzletelt Tiborcz Istvánnal és Mészáros Lőrinccel a balatonfüredi kikötő ügyében. A Magyar Hang szerint egyébként nem ez az első beruházása Balázséknak, amelyet a kormány nemzetgazdasági érdekké nyilvánított, egy zuglói beruházásra is megkapták ezt a státuszt.

A Válasz Online nemrég hosszabban is írt Balázs Attiláról, aki az Appeninnel együtt a lap szerint 999,96 millió forintot nyert a balatonfüredi móló átalakítására. A lap szerint Balázs tapasztalt vállalkozó, és a cégcsoportja ékkövének számító Bayer Constructnak komoly nemzetközi kapcsolatai is vannak.