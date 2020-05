Hétfőtől kinyitnak a vidéki Decathlonok

Május 4-étől újranyitja vidéki üzleteit a Decathlon. Közleményük szerint a sportruházati és sporttermékeket árusító áruház mindennap 10-18 óra között tart majd nyitva.

Egészségügyi szempontokat szem előtt tartva limitálják, hányan tartózkodhatnak egyszerre az áruházban, arra kérik a vásárlókat, hogy viseljenek maszkot, és sorban állás közben is tartsák egymás között a távolságot. A cég fertőtlenítőket is helyez ki, amivel belépés után fertőtleníteni kell a kezet, a kipróbált bicikliket és fitneszgépet is át kell törölni fertőtlenítővel.

A budapesti és Pest megyei áruházak továbbra sem nyithatnak ki.

Hogy pontosan melyik üzleteket lehet majd látogatni, arról itt lehet bővebb információt találni.