Soha nem volt még ilyen gyatra a beszerzésimenedzser-index áprilisban

Továbbra is nagyon erős szűkülést mutat az áprilisi beszerzésimenedzser-index (BMI), a válaszadók az előző hónaphoz képest is kedvezőtlen folyamatokról számoltak be, de a 33,6 pontos érték magasabb a márciusi 28,5 pontnál – közölte hétfőn az MTI-vel a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Az idei mutató a valaha volt legalacsonyabb áprilisi érték.

A korábbi legalacsonyabb áprilisi értéket (40,0) 2009-ben mérték a pénzügyi válsághoz köthető hatások miatt. A felmérésben vizsgált részindexek jellemzően enyhén emelkedtek márciushoz képtest, de ennek mértéke egy esetben sem érte el a 10 százalékpontot.

A termelési mennyiség indexe nőtt márciusi értékéhez képest, de 50,0 pont alatt maradt, amivel a termelt mennyiség csökkenését jelzi az előző hónappal összevetve. A mostani érték mélyen átlag alatti, 1995 óta soha nem volt alacsonyabb az index értéke áprilisban. A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónaphoz hasonlóan áprilisban is csökkenésre utal, harmadik alkalommal. Az index értéke nagyobb lett a márciusinál, és átlag alatti, 2009 után a második legalacsonyabb áprilisi érték.

Az új rendelések indexe enyhén emelkedett, de 50,0 pont alatt maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya alacsonyabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték mélyen átlag alattinak tekinthető 1995 óta, eddig nem mértek alacsonyabb áprilisi értékeket. Az áprilisi szállítási átfutási idő hosszabb lett márciushoz képest, de az ütem gyengébb. Az index értéke az elmúlt egy évben majdnem végig 50,0 pont alatt volt. A korábbi áprilisi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb érték.

A vásárolt készletek indexe harminchét havi bővülés után harmadik alkalommal szűkül, enyhébb ütemben. Az idei áprilisi indexérték az elmúlt évek értékei alapján átlag alatti, és a második legkisebb áprilisi 2009 után. A beszerzési mennyiség indexe enyhén nőtt márciusi értékéhez képest, de 50,0 pont alatt maradt harmadik alkalommal negyvenkilenc hónap bővülés után, és a szűkülés üteme nagyon erős. A mostani érték alulmúlja az elmúlt három év átlagát, és a legalacsonyabb áprilisi adat.

A beszerzési árak esetében az index értéke alacsonyabb lett, de 50,0 pont felett maradva további árnövekedést jelez a válaszadók szerint. Ezzel a beszerzési árak nyolc hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően negyvennyolcadik hónapja magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva a tizenharmadik legnagyobb áprilisi.

A késztermékkészletek szintje áprilisban alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, de ennek üteme gyengébb, mint márciusban volt. A korábbi áprilisi értékeket nézve az idei átlag alattinak tekinthető, és a hatodik legkisebb 1995 óta. 2017-ben kilenc bővülő hónapot mértek, 2018-ban hatot, 2019-ben pedig tizenegyet.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt márciushoz képest, de jelentősen 50,0 pont alatt maradt. A szezonális kiigazításnak köszönhetően az index öt hónapja jelezte az import mennyiségének növekedését egy havi szűkülést követően, ennek lett most vége második hónapja. Az exportindex is nőtt az előző hónaphoz képest, de jelentősen 50,0 pont alatt maradva jelzi az export mennyiségének szűkülését második hónapja. Az elmúlt öt év 2014 december, 2015 július és 2019 október kivételével növekedést hozott.

Ebben a hónapban festék, gyümölcsök, liszt és tojás termékeknél jeleztek a válaszadók jelentősebb áremelkedést. Hiány volt csőből, élesztőből, gumi alkatrészből, kínai alapanyagokból, kondenzátorból, olasz importtermékekből, passzív elektronikai alkatrészekből és szűrőből. Jelentősebb árcsökkenésről acél és élőállat esetében számoltak be a válaszadók - tájékoztatott az MLBKT.