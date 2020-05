Hiába tiltakozott a Balatoni Szövetség, eldőlt, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) erősen lecsupaszítja magát. Megerősítette lapunknak a cég, hogy szerdán megszavazták azt a tervet, ami szerint jóval vékonyabbra szabja a működését a nyereséges állami cég, és épp optimálisnak látja eladni egy sereg különösen értékes ingatlanát.

Az ügy megértéséhez: a Bahart tulajdonosai jórészt part menti önkormányzatok, de tavaly belépett a Rogán Antal irányította állami hivatal, a Magyar Turisztikai Ügynökség, tőkét emeltek, és onnantól már ők voltak a többségi tulajdonosok.

Ezután nem teketóriáztak sokat, bejelentettek egy átszervezési tervet, ennek keretében több kikötőt bezárnának, és

PRIVATIZÁLNÁK A BAHART EGYES ÉRTÉKES TERÜLETEIT.

Ez ellen élesen kikelt a balatoni önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség:

A Bahart Zrt.-ben tulajdonosként, részvényesként bent maradó balatoni önkormányzatok számára kiemelten fontos feladat, hogy a Bahart egyben maradjon annak vagyonával, tevékenységével, működési struktúrájával, a meglevő személykikötő, illetve vitorlás kikötő hálózat maradjon a cégben, hiszen ez biztosítja a Balaton egészének megközelítését, azon való közlekedést, ami a turizmus elengedhetetlen feltétele, egyben a céggel szembeni elvárás, annak működésének alapvetése.

Ahogy az az érvelésük sem bonyolult, hogy egy-egy balatoni hajójárat vagy kikötő hasznát nem csak a legszűkebben vett éves árbevételében érdemes nézni, pláne nem az államnak.

Nem értek célt, a Turisztikai Ügynökség átvitte az átalakítást, úgyhogy most majd a Bahart a megismerhető tervek szerint:

megválik vitorláskikötőinek üzemeltetésétől. Bár maguk a területek a cégnél maradnának, de az azokon lévő épületek a bérlőhöz kerülnének. A Népszava szerint 100 százalékos kihasználtságúak ezek a kikötők.

Csopak, Balatonakali, Balatonkenese és Balatonudvari közfogalmú kikötőjét eladják

és eladják a Hotel Mólót, és a balatonszemesi Hattyú és a balatonboglári Sellő kempingeket.

Ezeken túl öt hajót kivonnak a forgalomból, és megszűnik hat menetrend szerinti és négy sétahajó járat.

A Balatontourist lehet érdeklődő

A Bahart átalakításáról Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos országgyűlési képviselő a parlamentben is felszólalt,

SZERINTE UGYANIS A BALATONI KEMPINGEK ÉS SZÁLLODÁK UTÁN MOST A VITORLÁSKIKÖTŐKET JÁTSZANÁ ÁT A KORMÁNY A BARÁTai KEZÉRE.

A Népszava korábban megkérdezte a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontouristot, hogy amennyiben eladásra kerülnek a Bahart-kempingek, akkor érdekelné-e őket mint lehetséges vevőket. Azt mondták, hogy nyitottak a portfolióbővítésre, megvárják a részleteket.

A Balatoni Szövetség szerint a térség érdekeit is figyelembe kell venni, nem csak a Bahart legszűkebben vett gazdasági érdekeit:

A cég reorganizációs terve nem a Balaton érdekével, inkább a cég gazdasági helyzetének javításával foglalkozik kiemelten akkor, amikor a cég jelen működésével is nyereséges, és a tervezett változások több kisrészvényes településen megszüntetnék a személyhajózást. Tudni kell, hogy a települések, és azokon a kikötők szimbiózisban működnek, azoknak szerves része és nem csak a vízi közlekedésnek, de akár a kulturális életének is.

Szerintük a balatoni vízi közlekedés nem szabad, hogy kizárólag gazdasági érdekként legyen számon tartva, ezért kérték arra Rogánékat, hogy vegyék figyelembe az érintettek szempontjait.

Gyorsan megváltozó állítások

Guller Zoltán a MTÜ vezérigazgatója tavaly még azt magyarázta, hogy pont, hogy nem akarják eladni a Bahart értékeit és nincs privatizációs terv, a Bahart nyereséges cég, profitot termel, a növekedés gátja az elavult infrastruktúra és járműpark, ezért inkább fejlesztéseket ígért Guller a Népszava kérdésére. Nemrég is megkeresték, hogy szembesítsék a 180 fokos fordulattal, de már nem akart válaszolni.

Koller Zoltán, a cég vezérigazgatója szintén tavaly, az állami tőkeemelés után mondta azt, hogy elvégezték a cég strukturális átalakítását. Ehhez képest mintegy fél évvel később inkább teljesen lecsupaszítják az állami céget. Koller szerint a csőd elkerülése miatt kell most ilyen piaci környezetben eladniuk az értékes és többségében nyereséget hozó vagyonelemeket.

Az Origo a témában ma megjelentetett egy névtelen cikket, ebből még annyi derül ki, hogy a társaság lemond arról, hogy a jövőben konkurenciája legyen Mészáros Lőrincék kempingbiznészének, többé nem kívánnak kempinget vagy szállodát üzemeltetni, csak a hajózás lesz a céljuk.

Színes kis adalék lehet még az is, hogy bár a Magyar Turisztikai Ügynökség kezében lévő cégnél egyébként is irreális, hogy kifogyjon a pénzük, de a cikken belül Guller Zoltán egyenesen azzal is biztatta a céget, hogy a járvány után azonnal sokan akarnak majd menni a Balatonra.

