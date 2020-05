Csődbe ment a Neiman Marcus luxusáruházlánc

Csődvédelmet kért az überluxus-karácsonyi katalógusairól ismert Neiman Marcus, miután a koronavírus miatt még márciusban bezárni kényszerült mind a 43 áruházát − írja a NYTimes. A legendás amerikai luxusáruházlánc nem most került bajba: már korábban eladósodott, és a vásárlási szokások változására sem tudott elég gyorsan reagálni, tartalékok híján viszont esélye sem volt túlélni a járvány okozta bevételkiesést, és valószínűleg örökre eltűnik.

A New York Times szerint a J.C. Penney és a Lord & Taylor körül is viharfelhők gyülekeznek, a J. Crew pedig már tönkre is ment. A Neiman Marcust 1907-ben alapították Dallasban, és a luxusra vágyó olajmilliomosok voltak az első vásárlói. A katalógusaiban régebben egyebek mellett 250 ezer dolláros otthoni ír sörözőt, és 20 millió dolláros tengeralattjárót lehetett rendelni.