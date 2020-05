9% feletti visszaesés a turistamágnes országokban – az Európai Bizottság kijózanító gazdasági előrejelzése

Az Európai Bizottság több mint 200 oldalas tanulmányt jelentetett meg az EU nemzetgazdaságainak a kilátásairól, amely letölthető ezen az oldalon. Az előrejelzés, amelynek legfontosabb pontjairól már beszámoltunk, azt jósolja az Európai Unió 7,7 százalékos GDP-visszaesést szenvedhet el 2020-ban, hogy utána 2021-ben 6,3 százalékkal nőjön a gazdaság. Úgy tűnik, a turizmuson múlik majd, mennyire lesz tragikus a visszaesés és a munkanélküliség mértéke.

A turizmus dönt

Az egyes országokról olvasható friss becslésekben szinte egy az egyben a turizmus nemzetgazdasági súlya köszön vissza, hiszen a legjobban Görögország (9,7 százalékos esés), Olaszország (9,5 százalékos mínusz), Spanyolország (9,4 százalékos csökkenés) és Horvátország (9,1 százalékos GDP-esés) esik recesszióba, ezen országok közül

a görög és a horvát gazdaságban 20 százalék feletti az idegenforgalom nemzetgazdaségi súlya, de az olasz és a spanyol turizmus is kiemelkedő.

A legkevésbé Lengyelország (4,3 százalékos mínusz), amely országban az egész unióban a legalacsonyabb az idegenforgalom gazdaságbeli szerepe (4 százalék), ezen ország mellett nincs is másik olyan, amelyik pozitív irányban nagyon kilógna a sorból, még Dánia, Málta, Ausztria és Luxemburg az, ahol nem éri el, csak megközelíti a 6 százalékot a visszaesés.

Magyar jóslat

Korábban az IMF még (Máltával együtt) Magyarországot kalkulálta a legkisebb veszteséget elszenvedő országnak (az ő előrejelzésükben csak 3,1 százalékos visszaesés szerepelt), most az Európai Bizottság már nem ilyen optimista. Az anyag szerint 2020-ban

a magyar gazdaság 7 százalékkal apadhat,

a munkanélküliség is felkúszhat 7 százalékra,

az infláció 3 százalékos szinten állhat meg,

viszont a költségvetési hiány is elérheti sz 5,2 százalékot.

Ezek az adatok legalábbis a gazdasági visszaesés és a hiány tekintetében érdemben pesszimisták, mint a hazai hivatalos prognózis, amely 3 százalék körüli visszaesést és 2,7 százalékos hiányt ígér.

A pénzromlás 3 százalékos szintje nem magas, de figyelmeztető lehet, hogy az Európai Unióban mindenhol alacsonyabb a várt adat ennél, az átlagos szint csak 0,9 százalék.

Mi van Németországban?

Számunkra még a német adat a leginkább meghatározó. Nos, az előrejelzés szerint a németek a hathatós gazdaságvédelmi csomaggal valóban eredményeket is fognak elérni, mert bár a 6,5 százalékos visszaesés magas, a 7 százalékig elengedett hiány segít megőrizni a munkahelyeket,

a német munkanélküliség mindössze 4 százalékra emelkedik.

A munkanélküliség amúgy összességében 6,7 százalékról 9 százalékra ugrik, az amúgy is magas szinttel jellemezhető, ráadásul idegenforgalmi visszaeséssel is sújtott államokban ez az adat kiugró, Görögország (19,9 százalék) és Spanyolország (18,9 százalék) a két csúcstartó, de 2020 végére 10 százalék fölé ugrik a munkanélküliség Olaszországba, Franciaországban és Horvátországban is.

(Borítókép: Emberek Athénban a korlátozások enyhítését követően 2020. május 9-én. Fotó: Panayotis Tzamaros / NurPhoto / Getty Images)