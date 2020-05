Pattog a bitcoin árfolyama, mert fontos határnap közeledik

A legismertebb kriptodeviánál nem meglepő, hogy az árfolyam változékony, az idei évben azonban még a megszokottnál is nagyobbak a huplik. Nemcsak a koronavírus hat, de közeledik az úgynevezett "felezés" is.

A kriptodevizák árfolyama elképesztően volatilis. Az iparág árfolyamait, kapitalizációját, napi változásait mutató Coinmarketcap szakoldalon rendre azt látni, hogy az egyes devizák napi árváltozása döntően kétszámjegyű.

Ez a hatalmas volatilitás azért meg is akadályozza, hogy a bitcoin igzán elterjedjen, hiszen játélnak, befektetési eszköznek kiváló, a technológiai háttérből például a blockchain-echnológia egészen fantasztikus, de ki szeretne egy olyan pénzre áttérni, mondjuk egy lakásvásárlási helyzet előtt, ami az egyik nap még 100-at ár, két nap múlva pedig akár 130-at, vagy akár 70-et.

Az idei hullámok

Ha azonban megnézzük az idei mozgásokat, például a Yahoo Finance oldalon, akkor azt látjuk, hogy a megszokottnál is hosszabb, ráadásul egyirányú változások vannak. A koronavírus hatására a februárban még 10 ezer dollárt érő bitcoin árfolyama március 13-ig megfeleződött, mert a kriptodevizák is eladási nyomás alá kerültek, de innen viszonylag gyorsan, május elejére vissza is értek a 10 ezer dolláros árszintig.

Május 9-én aztán hatalmas eladási hullám érte el valamennyi nagyobb kriptodevizát.

A bitcoin közülük a legnagyobb, összesített értéke már a magyar GDP-vel együtt értékelhető, tegnapi nap 162 milliárd dollár volt. A további nagyok már jóval kisebbek, az Ethereum összesített értéke még 20 milliárd dollár feletti, de az XRP, vagy a Theter már 10 milliárd dollár alatti kriptodevizák.

Jön a felezés

Mint a Teletrader és a Portfolio.hu szakcikkei is elemzik, az árfolyam azért pattog mostanában úgy, mint a nikkelbolha, mert közeledik a bitcoin nagy napja, vagyis a felezés. Május 11-én, hétfőn este felére csökken a bitcoin bányászatával elérhető jutalom.

Egykoron 50 dollár járt a bányászatért, annak mértékegysége, vagyis a blokkok szerint, de aztán a jutalom lement 25 bitcoinra, majd négy éve, 12,5-re. Ez lesz tehát a harmadik ilyen esemény a kriptovaluta történetében.

Amikor a bitcoinok száma eléri a 21 milliót (ha utána számolunk a 21 millió megszorozva a mostani 8 ezer dolláros árral adja a 162 milliárdos értéket), .akkor az eddigi 12,5-ről 6,25-re apad a bányászati blokkonként elérhető bitcoin. Ez sem rossz pénz, de azért nem érdemes bekapcsolni az otthoni gépünket és a bitcoin-bányászathoz szükséges számításokat elindítani, ma már csak gigantikus szervertermékek, rengeteg nagyteljesítményű és összekötött gépével van erre esély.

Áramzabáló bányászat

Mivel ahhoz, hogy ez megérje, alapfeltétel a nagyon olcsó áram, ez inkább csak Kína és Oroszország egyes régióiban gazdaságos tevékenység. Miközben a klímavédelem szempontjából továbbra is nagy kérdés, hogy mivel indokolható az a hatalmas energiafelhasználás, amely ugyan pénzkeresethez vezet, de rendkívül energiapazarló pénzkeresethez.

(Bitcoin váltó hely Krakkóban 2020. áptilis 18-án. Fotó: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images)