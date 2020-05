Sorra dőlhetnek be a magyar utazási irodák a közeljövőben

Mentőövre várnak az utazási irodák, a külföldi kiutazások vírus miatti bizonytalan jövője miatt már megkezdődtek a leépítések – írja a Magyar Nemzet annak apropóján, hogy Covid-19 első komoly áldozataként a nagy múltú hazai utazási iroda, a Robinson Tours szombaton befejezte a működést.

A járvány miatt bedőlt Robinson Tours vezetése azt nyilatkozta a lapnak: az iroda amiatt tört meg, mert a magyarországi szabályozás szerint ha egy utazás meghiúsul, annak árát 14 napon belül vissza kell fizetni az utasnak. Ezt a Robinsonnál több száz ügyfél esetében meg is tették, ám még mindig inkább útlemondásaik vannak, anyagilag ellehetetlenült a folytatás.

"Nincs összhangban a magyar szabályozás a több európai országban, például Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban vagy Portugáliában már bevezetett rendelkezéssel, miszerint a légitársaságok, szálláshelyek, hajózási cégek, vagyis az utazási irodáink külföldi partnerei nem kell, hogy visszafizessék a meghiúsult út befizetett költségeit, helyette utalványokat, egy-két éven belül beváltható vouchert adnak" – mondta a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a Magyar Nemzetnek.

Molnár Judit szerint az eddigi, váratlan kiadások után továbbra is csak a kiadások nőnek, ezért már létszámleépítésbe kezdett a piac. Szerinte nagyon fontos lenne, hogy itthon is lehetővé tegye a szabályozás az utalványos rendszer alkalmazását, illetve azt is kezdeményezik, hogy a Szép-kártyákról ne csak a komplett utazási csomagok értékesítésekor, hanem a belföldi szállásfoglalásokért is fizethessenek a magyarok az irodáknál.