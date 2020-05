A Suzukinál a járvány ellenére is kapnak bónuszt a dolgozók

Virtuális rendezvényünk, az Out of the Box mai részében Zsidai Zoltán Roy, Zakar Kata és Hlatky-Schlichter Hubert étterem-tulajdonosokat kérdeztük. Az élő streamben a jelenlegi helyzet kihívásairól és az ezekre adható válaszokról volt szó – bezárástól kiszállításon át terasznyitásig.