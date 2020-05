Vajna kaszinóit Garancsi és Szalay-Bobrovniczky kapták meg

Sikerült dűlőre jutni az érintetteknek, Garancsi István és Habony Árpádék bizalmi köre kapta meg Andy Vajna örökségének legértékesebb részét, az állami koncessziókkal sikerre ítélt kaszinóbizniszt. A G7 korábbi becslése alapján az öt budapesti helyet és és egy online kaszinót működtető Las Vegas Casino Zrt.

az állami koncessziók lejártáig nagyjából 50-60 milliárd forintos profitot

hozhat a szerencsés tulajdonosoknak.

Április végétől ugyanis két új tulajdonosa lett lett a cégnek, a többségi tulaj Garancsi István lett vette észre a 24.hu. Az állami támogatásokból ki se látszó, a közbeszerzéseken érthetetlenül szerencsés, Orbánt pusztán ajándékból magánrepülőztető Garancsi István erre az új, kaszinós üzletégára hozhatta létre tavaly év végén a Garinvest Projekt nevű cégét, ez szállt be most. Egyébként ő is kapott kaszinókoncessziót már az államtól, a soproni kaszinót vihette Garancsi István.

Kisebbségi tulajnak egy áttéten keresztül bejött még Szalay-Bobrovniczky Kristóf is, a most részesedéshez jutó London Capital nevű cégét szintén tavaly év végén alapította. Szalay-Bobrovniczky korábban a Századvégnél dolgozott többféle vezető beosztásban, és bajtársaként beszélt Habony Árpádról, akinek a társaságában le is fényképezték Londonban 2014-ben. Szalay-Bobrovniczky felesége Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, korábbi budapesti alpolgármester.

Az idén 50 éves Szalay-Bobrovniczky tavaly év végéig a londoni magyar nagykövetünk volt, de akkor váratlanul távozott. A cégalapítások azt támasztják alá, hogy jó eséllyel az új, kaszinós biznisze is hazaszólíthatta.

A cég vezetőségébe a tulajdonosváltással azonnal bekerült a TV2-s Halkó Gabriella is, Habony Árpád másik bizalmasa. A cég másik két igazgatósági tagja Telek Csaba Péter és Ikrényi Zsolt lettek, utóbbiak Garancsi más cégeiben is betöltöttek korábban vezető pozíciókat.