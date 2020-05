Visszaeső áfacsalók buktak le Somogyban

Lebukott egy 38 éves, korábban adócsalásért már elítélt férfi, aki 2018 júliusától egy olyan, strómanokkal teletűzdelt céghálózatot hozott létre, amivel több szlovén és szlovák cégektől áfa nélkül importált szójadarát és repcepogácsát Magyarországra a somogyi ügyészség szerint.

Ebben aktívan közreműködött egy 45 éves érdi férfi is, aki az előbbi vádlottal együttműködve intézte a kapcsolatot a külföldi cégekkel, megrendelte az árut és szervezte annak fuvarozását és értékesítését. Ezzel a megoldással másfél év alatt több mint egymilliárd forintos árbevételt tudtak csinálni Magyarországon, amiből az elcsalt adó nagyjából 250 millió forintra rúgott.

Mellette elkaptak egy idősebb vádlottat is, aki a bűncselekmények elkövetésének idején szabadult Horvátországban egy eleve adó- és vámcsalás miatt kiszabott szabadságvesztésből. Ő előbb csak tanácsokkal segítette fiatalabb társát, majd 2018 októberétől maga is kiépített egy számlázási láncolatot, amivel két gazdasági év alatt több mint 110 millió forintnyi áfát csalt el. Rajtuk kívül még öt társukat vádolták meg, az előbb említett idősebb férfit pedig le is tudták tartóztatni.

Az ügyészség a költségvetési csalásban aktívan részt vevő három vádlottnak egyebek mellett 8-8 év börtönt, a fiatalabb vádlottnak segédkező férfi esetében 4 év börtönt ajánlanak, ha a bűncselekmények elkövetését az előkészítő ülésen beismerik.

Az ügyészség a három vádlottal szemben összesen 359 millió forint összegre vagyonelkobzás elrendelését is indítványozta, arról nem adtak hírt, hogy ebből mennyi lehet ténylegesen is behajtható.