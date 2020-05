Beépítik az inflációt az útdíjba

Automatikus inflációkövetést vezetne be az útdíjaknál egy friss törvénymódosító javaslat. Az éjszaka folyamán Semjén Zsolt által benyújtott javaslatok egyike több közlekedési tárgyú jogszabályba is belenyúl (ellehetetlenítené például azt, hogy taxisnak állhassanak olyanok, akiknek priuszuk van), ennek keretében változna az útdíjszedési rendszer is.

A módosító indoklása szerint az inflációkövetés bevezetésére azért van szükség, mert az elektronikus útdíjszedési rendszerekből származó bevételek az egyik legfontosabb alappillérei az állami tulajdonú országos közúthálózat fejlesztésének és biztonságos működtetésének.

Az évek során az egyes díjkategóriák, ezek teherviselési arányai állandósultak, és amíg ezek nem változnak meg számottevően, addig a kormány szerint nem szükséges díjpolitikai beavatkozás, az inflációs hatást viszont indokolt átvezetni. A leírás alapján a rendszerbe épített és évenként automatikusan frissülő megoldás legfőbb hozadéka az, hogy az úthasználók számára kiszámíthatóvá válik a rendszer, a díjemelések esedékessége.