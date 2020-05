Habony Árpád és Hernádi Zsolt emberei jelentek meg az egyiptomi vasúti gigantender cégében

Egyre több, politikához köthető ember jelenik meg a Transmashholding Hungary nevű cégben, amely 1300 vasúti kocsit szállíthat majd Egyiptomba több százmilliárd forintért, írja a Direkt36.

A beruházást eredetileg a magyar Ganz vezette konzorcium nyerte el. A gigaprojekthez állami hitelre volt szükség, amelyet kezdetben vállalt a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alá tartozó Eximbank, a pénzintézet azonban később visszavonta a támogatását, és a Ganz orosz versenytársa, a Transmashholding (TMH) mögé állt be. A magyar kormány azzal a feltétellel vállalta az eximbanki részvételt, hogy az 1300 vasúti kocsinak több mint a fele Magyarországon készül el.

A TMH 2016-ban hozta létre magyar leányvállalatát, a Transmashholding Hungary Kft.-t mindössze 3 millió forintos jegyzett tőkével. Az egyiptomi fél 2018 szeptemberében ezzel a céggel szerződött a hatalmas beruházásra.

A Transmashholding Hungary Kft.-be tavaly nyáron vásárolta be magát Szalay-Bobrovniczky Kristóf korábbi londoni magyar nagykövet, a Századvég kuratóriumának korábbi elnökhelyettese, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje. Szalay-Bobrovniczky nem sokkal az üzlet előtt létrehozott cégén, a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül szerzett 50 százalékos részesedést az egyiptomi szerződést elnyerő vállalkozásban.

Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó és Szalay-Bobrovniczky Kristóf jól ismerik egymást, és üzlettársi viszonyban is vannak, írja a Direkt36. Szalay-Bobrovniczky és Habony korábban együtt dolgozott az Adriatiq Islands Group nevű cégnél. Habony rendszeresen bejárt a kormányközeli elemzőintézethez, a Századvég-csoporthoz is, ahol Szalay-Bobrovniczky vezető tisztséget töltött be. Szalay-Bobrovniczky hozta létre a magyar kormánnyal szimpatizáló V4NA nevű nemzetközi hírügynökség kiadóját, a cégben később Habony egyik vállalkozása is részesedést szerzett. (Szalay-Bobrovniczkyt 2014 végén le is fényképezték a brit főváros repterén Habony Árpád társaságában, és a Századvég korábbi vezetője egy akkoriban megjelent interjúban bajtársának nevezte Habony Árpádot.)

Április végén érdekes változások történtek Szalay-Bobrovniczky cégének igazgatóságában. Szalay-Bobrovniczky tíz nappal azután bővítette ki az igazgatóságot, hogy az orosz TMH közleményben jelentette be: életbe lépett az Egyiptomba szánt vasúti kocsik beszerzéséről szóló finanszírozási megállapodás.

Kik kerültek be az igazgatóságba?

Halkó Gabriella - Korábbi élettársa, Jáksó László rádiós és tévés műsorvezető jó kapcsolatot ápol Habonnyal. Halkó és Jáksó közös cége kölcsönzött a Szépművészeti Múzeumtól festményeket, amelyeket egy Habony által is használt lakásban helyeztek el. Ugyanez cég - amikor Halkó abban még csak ügyvezető volt - Habony exfeleségének is bérelt luxusautót. Halkó idén áprilisban Andy Vajna korábbi kaszinóüzemeltető cégének a vezetésébe is bekerült, amelynek az egyik új tulajdonosa Szalay-Bobrovniczky lett. Halkó a Direkt36-nak azt írta: régóta ismeri Szalay-Bobrovniczkyt, az ő felkérésére vállalta el a pozíciót.

- Korábbi élettársa, Jáksó László rádiós és tévés műsorvezető jó kapcsolatot ápol Habonnyal. Halkó és Jáksó közös cége kölcsönzött a Szépművészeti Múzeumtól festményeket, amelyeket egy Habony által is használt lakásban helyeztek el. Ugyanez cég - amikor Halkó abban még csak ügyvezető volt - Habony exfeleségének is bérelt luxusautót. Bacsa György - A Mol egyik tavalyi közleménye az olajipari vállalat üzletfejlesztési igazgatójaként hivatkozott rá. Bacsa György Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató unokatestvérének a fia. Hernádi uniós forrásokból működő alapkezelője, a Gran Private Equity többszázmillió forinttal támogatta Bacsa cégét, írta meg korábban a Direkt36 .

- A Mol egyik tavalyi közleménye az olajipari vállalat üzletfejlesztési igazgatójaként hivatkozott rá. Bacsa György Hernádi Zsolt írta meg korábban a Direkt36 Komondi Zsolt - Ő Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató alapkezelőjének egyik vezetője. Korábban Fellegi Tamás fejlesztési miniszter kabinetfőnöke volt, akivel jelenleg is együtt dolgozik az EuroAtlantic Capital Zrt-ben.

A cégbírósági iratok szerint a cég jogi képviselője az Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda lett, amely több olyan cég képviseletét is ellátta, ahol Orbán Viktor korábbi tanácsadója, Tombor András megjelent.