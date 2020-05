Először szólalt meg az Amazon botrány miatt lemondott vezető

Először szólalt meg nyilvánosan Tim Bray, az Amazon Web Services egyik alelnöke azután, hogy május elsején felmondott, mert kiborította az, ahogy a cég bánt azokkal a dolgozókkal, akik fel akarták hívni a világ figyelmét a társaság raktármunkásainak borzasztó helyzetére.

Tim Bray egy The Weekly with Wendy Mesley című tévéműsornak adott exkluzív interjújában azt mondta, meglepte, hogy a lemondásának ekkora sajtóvisszhangja lett. (Sőt, az ügyben nyomozás is indult.) Ugyanakkor azt is mondta, hogy az Amazonnál észlelt problémák nem csak az Amazonnál, hanem más cégeknél is jelen vannak. Az Amazon szerinte rendkívül módon kiszolgálja az ügyfeleit a gyorsaságával, ám mindennek ára van és ezt a hierarchia legalján lévő raktárosok szívják meg.

"Egész gazdaságunk a növekedésre és a hatékonyságra összpontosít, és a piramis alján levő emberekre nehezedő stressz és feszültség egyszerűen nem szerepel kellő súllyal ebben az egyenletben" - mondta.

Szerinte azok az emberek, akik a gazdaság újraindításának sürgetik, nem maguk akarnak visszamenni a raktárakba dolgozni, hanem a hierarchia alján lévő embereket küldik vissza, mondván, a "munkavállaló méhek menjenek vissza, szálljanak szembe a vírussal, és nézzük majd meg, hogy működik-e ez majd".

Bray a blogposztjában azt írta, hogy ha az Amazon alelnöke marad, akkor gyakorlatilag jóváhagy olyan rendelkezéseket, amik elborzasztják. A volt alelnök hozzátette, hogy a konkrét esetek nem absztrakt entitásokkal, hanem valós személyekkel történtek, és felsorolt néhány nevet: Courtney Bowden, Gerald Bryson, Maren Costa, Emily Cunningham, Bashir Mohammed és Chris Smalls.

Az Amazon azért rúgta ki Cunninghamet és Costát, mert kritizálták a céget a Twitteren. A céget többször támadták azért, mert elégtelen védelmet biztosít azoknak a dolgozóknak, akik a raktárakban dolgoznak: nem kapnak védőfelszerelést, és nem mondják meg nekik, hogy a munkatársaik esetleg koronavírussal fertőzöttek. Az Amazon nemrég kirúgott hat dolgozót, amiért áprilisban, tiltakozásként betegszabadságra mentek, és a feljebb említett Chris Smallst azért bocsátották el, mert márciusban egy egynapos sztrájkot szervezett. A cég hivatalos álláspontja szerint Smalls megszegte a social distancing szabályait, és másokat veszélyeztetett.

A járvány kirobbanása után sok munkás felmondott, miután az Amazon több mint 50 raktárában megjelent a koronavírus. Több alkalmazott is azt követelte a cégtől , hogy ha már ilyen sokat nőtt a forgalom és a bevétel, kapjanak rendes védőfelszerelést, veszélyességi pótlékot, és támogassák azokat, akik nem tudnak dolgozni. Több raktárban is tüntettek, az egyik ilyen demonstráció vezetőjét ki is rúgták.