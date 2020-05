22 milliárdért újítja föl Mészáros Lőrinc az üdülőket, amelyeket az állam elajándékozott

Összesen 21,58 milliárd forintért újítja föl a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokat Mészáros Lőrinc cégének konzorciuma – írja a 24.hu. Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a zánkai tábor felújítására kiírt 16,7 milliárd forintos közbeszerzést a Mészáros-féle Fejér B.Á.L. Zrt. és a Szabadics Zoltán tulajdonában lévő Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. nyerte el. Most viszont a kisebb, fonyódligeti tábor pályázatának eredménye is kiderült: ott szintén ugyanez a két cég dolgozhat, 4,88 milliárd forintért.

A táborok érdekessége, hogy bár az állam írt ki rájuk pályázatot és finanszírozza a csaknem 22 milliárd forintos felújítást, a 210 hektáros, Közép-Európa legnagyobb üdülő- és sportközpontjának számító terület már nem az államé, azt ugyanis elajándékozta a Szeged–Csanádi Egyházmegyéhez közeli Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnak. Az alapítvány ráadásul bármikor el is adhatja a táborokat, amelyek persze sokkal többet érnek majd, miután az állam pénzén fel lesznek újítva.

A táborokon dolgozó másik cég tulajdonosa, Szabadics Zoltán komoly szereplő a Balaton körül: a zalakarosi vállalkozó cégei több milliárd forintot nyertek el közbeszerzéseken, Szabadics pedig idén a Balatoni Hajózás Zrt. igazgatósági tagja is lett. Ilyen minőségében ő jegyezte azt a reorganizációs tervet is, amely alapján a többségében állami tulajdonban, kisebb részben a Balaton körüli önkormányzatok tulajdonában lévő cég eladná a tulajdonában lévő kikötők és egyéb ingatlanok jó részét. Ebben Szabadics cégei is érdekeltek lehetnek.