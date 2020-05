Ritkábban viszik el a szelektív szemetet 91 településen

Rosszul jártak annak a 91 településnek a lakosai, ahol a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTKH) viszi el a szelektív hulladékot, a cég ugyanis megírta ügyfeleinek, hogy május 1-től már csak havonta egyszer viszi el az újrahasznosítható szemetet a korábbi havi két alkalom helyett. Ráadásul, ahogy a 24.hu írja, a szemétszállítási díj ettől nem csökken, a cég pedig egy kicsit le is tolta az ügyfeleket, amikor arról kérdezték, mi indokolta a ritkítást.

A DTKH a koronavírus-járvánnyal magyarázta a döntést, a szelektív szemét ritkább gyűjtésével elkerülhető, hogy „az esetleges tömeges megbetegedések munkaerő-problémákhoz és a közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetéséhez vezessenek”. A cég szerint eddig amúgy is önként vállaltan szedték gyakrabban a szemetet, így nem kell a díjbeszedésen változtatni, ha pedig az ügyfelek rendesen tömörítenék a szelektív hulladékot, akkor pont elég lenne havi egyszer elvinni.

Ezt a véleményt nem mindenki osztja, László Ferenc nagykőrösi önkormányzati képviselő például a portálnak azt nyilatkozta, hogy már a havi két ürítés is kevés volt. A képviselő szerint így a lakosok most zacskókban teszik ki a szelektív hulladékot az utcára, vagy egyszerűen kidobják a háztartási szeméttel együtt. A képviselő levelet is írt a társaságnak, amelyre azt a választ kapta, hogy „ne ragaszkodjunk egy értelmetlen kényelmi szemponthoz, holott a hulladék szállítása ugyanabban a mennyiségben megtörténik, csak kicsit tovább kell a lakosságnak tárolnia egy olyan hulladékot, ami közegészségügyi szempontból nem igényel gyakoribb elszállítást, de mindezzel sokat tesznek környezetünk érdekében”.

A DTKH viszi el a szelektív hulladékot Újszilváson, Maglódon, Pécelen, Gyömrőn, Üllőn, Nyáregyházán, Ecseren, Kecskeméten és Cegléden is, ezeken a településeken viszont nem lesz változás, ugyanúgy kéthetente viszik majd el a kukákat.